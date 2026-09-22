Roy Ayers - Everybody Loves The Sunshine (0602488520850) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roy Ayers
Альбом (сингл)
Everybody Loves The Sunshine
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728189
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Характеристики
Бренд
Vampisoul
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vampisoul
Barcode
[0602488520850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roy Ayers
Альбом (сингл)
Everybody Loves The Sunshine
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hey Uh-What You Say Come On, The Golden Rod, Keep On Walking, You And Me My Love, The Third Eye, It Ain't Your Sign It's Your Mind, People And The World, Everybody Loves The Sunshine, Tongue Power, Lonesome Cowboy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roy Ayers - Everybody Loves The Sunshine (0602488520850) виниловая пластинка
Классическое произведение известного вибрафониста, оставившего после себя множество прекрасных джаз-фанковых грувов, выпущенное в 1976 году с его собственной группой. В следующем году аранжировка Лампа популярной, томной и нежной заглавной композиции была многократно перепета и использована в качестве сэмпла в самых разных жанрах. Также включены "The Third Eye", которая также была использована в качестве сэмпла группой The Far Side, и "Lonesome Cowboy", которая вошла в сборник Ultimate Breaks & Beats.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Vampisoul
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vampisoul
Barcode
[0602488520850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roy Ayers
Альбом (сингл)
Everybody Loves The Sunshine
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hey Uh-What You Say Come On, The Golden Rod, Keep On Walking, You And Me My Love, The Third Eye, It Ain't Your Sign It's Your Mind, People And The World, Everybody Loves The Sunshine, Tongue Power, Lonesome Cowboy
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Классическое произведение известного вибрафониста, оставившего после себя множество прекрасных джаз-фанковых грувов, выпущенное в 1976 году с его собственной группой. В следующем году аранжировка Лампа популярной, томной и нежной заглавной композиции была многократно перепета и использована в качестве сэмпла в самых разных жанрах. Также включены "The Third Eye", которая также была использована в качестве сэмпла группой The Far Side, и "Lonesome Cowboy", которая вошла в сборник Ultimate Breaks & Beats.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Roy Ayers - Everybody Loves The Sunshine (0602488520850) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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