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Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка

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Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка - фото 1
Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка - фото 2
Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Woodkid
Альбом (сингл)
Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка - фото 1
  • Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка - фото 2
  • Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728177
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029415513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Woodkid
Альбом (сингл)
Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
To The Wilder, Any Love Of Any Kind, Black Drift, Story Of Rainy, Are You There, Asphalt Maelstrom, Fragile Things, Quiet Strike, Amekara Nijie, Tmrrw, Minus Sixty One, And Now The Bonus Tracks, To The Wilder, Any Love Of Any Kind (Choir Version), To The Wilder (Piano Version), To The Wilder (Instrumental)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка

2LP - Лимитированное издание на полупрозрачном ультрапрозрачном виниле в раскладном конверте. Два конверта с принтами, помещенные в роскошный металлический футляр с изображением обложки игры. Саундтрек к Death Stranding 2: On the Beach самой ожидаемой видеоигре 2025 года, доступен на виниле. Музыку к игре написал французский мультиплатиновый исполнитель Woodkid и релиз состоится за две недели до выхода игры. 16 оригинальных треков с альбома звучат в игре, например, ключевой трек альбома « any Love of any kind » от Woodkid с участием Брайса Десснера — эмоциональная и меланхоличная вокальная композиция с фортепиано, струнными и гитарой. Альбом — результат трехлетнего сотрудничества номинированного на премию GRAMMY исполнителя Woodkid и легендарного создателя игр Хидео Кодзимы. Каждый трек был напрямую вдохновлен мастерским повествованием Кодзимы, его персонажами и захватывающей вселенной. Музыка Woodkid была написана таким образом, чтобы динамично развиваться вместе с путешествием игрока, плавно переходя в геймплей и сюжет. Такие треки, как « To the Wilder » (с участием Элль Фаннинг ) и « Any Love of Any Kind » (с участием Брайса Десснера ), наряду с неземным вокалом младшего хора Suginami Junior Chorus создают богатое и эмоционально насыщенное звуковое пространство, которое углубляет каждый момент игры.

Отзывы о товаре Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029415513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Woodkid
Альбом (сингл)
Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
To The Wilder, Any Love Of Any Kind, Black Drift, Story Of Rainy, Are You There, Asphalt Maelstrom, Fragile Things, Quiet Strike, Amekara Nijie, Tmrrw, Minus Sixty One, And Now The Bonus Tracks, To The Wilder, Any Love Of Any Kind (Choir Version), To The Wilder (Piano Version), To The Wilder (Instrumental)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
2LP - Лимитированное издание на полупрозрачном ультрапрозрачном виниле в раскладном конверте. Два конверта с принтами, помещенные в роскошный металлический футляр с изображением обложки игры. Саундтрек к Death Stranding 2: On the Beach самой ожидаемой видеоигре 2025 года, доступен на виниле. Музыку к игре написал французский мультиплатиновый исполнитель Woodkid и релиз состоится за две недели до выхода игры. 16 оригинальных треков с альбома звучат в игре, например, ключевой трек альбома « any Love of any kind » от Woodkid с участием Брайса Десснера — эмоциональная и меланхоличная вокальная композиция с фортепиано, струнными и гитарой. Альбом — результат трехлетнего сотрудничества номинированного на премию GRAMMY исполнителя Woodkid и легендарного создателя игр Хидео Кодзимы. Каждый трек был напрямую вдохновлен мастерским повествованием Кодзимы, его персонажами и захватывающей вселенной. Музыка Woodkid была написана таким образом, чтобы динамично развиваться вместе с путешествием игрока, плавно переходя в геймплей и сюжет. Такие треки, как « To the Wilder » (с участием Элль Фаннинг ) и « Any Love of Any Kind » (с участием Брайса Десснера ), наряду с неземным вокалом младшего хора Suginami Junior Chorus создают богатое и эмоционально насыщенное звуковое пространство, которое углубляет каждый момент игры.
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Woodkid - Woodkid For Death Stranding 2: On The Beach (Clear Transparent) (0198029415513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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