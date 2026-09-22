Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка
RE:VERSAL — это площадка для новаторской танцевальной и электронной музыки, представляющая классику, жемчужины и раритеты из крупнейшего в мире музыкального архива. Первый релиз лейбла представляет собой собрание работ таких знаковых фигур, как Soul II Soul, The Orb, Masters At Work, а также Kruder и Dorfmeister, которые элегантно внесли танцевальные треки в мир даунтемпо. Этот релиз — первый в своем роде, объединяющий под одной крышей множество крупных лейблов, жанров и исполнителей. Строго ограниченный тираж, выпущенный один раз, на высококачественном 12-дюймовом виниле весом 180 г. Корни в прошлом, плоды в настоящем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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