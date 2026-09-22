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Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка

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Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reversal 001
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728172
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478935749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reversal 001
Жанр
House
Трек-лист
Soul II Soul– Back To Life (However Do You Want Me) (Masters At Work Remix) 7:22, The Orb– Little Fluffy Clouds (Cumulo Nimbus Mix) 6:29, Alex Reece– Jazz Master (Kruder & Dorfmeister Remix) 8:36, The Future Sound Of London– Max 2:49
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка

RE:VERSAL — это площадка для новаторской танцевальной и электронной музыки, представляющая классику, жемчужины и раритеты из крупнейшего в мире музыкального архива. Первый релиз лейбла представляет собой собрание работ таких знаковых фигур, как Soul II Soul, The Orb, Masters At Work, а также Kruder и Dorfmeister, которые элегантно внесли танцевальные треки в мир даунтемпо. Этот релиз — первый в своем роде, объединяющий под одной крышей множество крупных лейблов, жанров и исполнителей. Строго ограниченный тираж, выпущенный один раз, на высококачественном 12-дюймовом виниле весом 180 г. Корни в прошлом, плоды в настоящем.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Various Artists - Reversal 001 (45 Rpm) (0602478935749) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478935749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reversal 001
Жанр
House
Трек-лист
Soul II Soul– Back To Life (However Do You Want Me) (Masters At Work Remix) 7:22, The Orb– Little Fluffy Clouds (Cumulo Nimbus Mix) 6:29, Alex Reece– Jazz Master (Kruder & Dorfmeister Remix) 8:36, The Future Sound Of London– Max 2:49
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
RE:VERSAL — это площадка для новаторской танцевальной и электронной музыки, представляющая классику, жемчужины и раритеты из крупнейшего в мире музыкального архива. Первый релиз лейбла представляет собой собрание работ таких знаковых фигур, как Soul II Soul, The Orb, Masters At Work, а также Kruder и Dorfmeister, которые элегантно внесли танцевальные треки в мир даунтемпо. Этот релиз — первый в своем роде, объединяющий под одной крышей множество крупных лейблов, жанров и исполнителей. Строго ограниченный тираж, выпущенный один раз, на высококачественном 12-дюймовом виниле весом 180 г. Корни в прошлом, плоды в настоящем.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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