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Various Artists - Jazz For Special Moments (Lucky Dip Marble) (5712192004746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jazz For Special Moments (Lucky Dip Marble) (5712192004746) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz For Special Moments (Lucky Dip Marble) (5712192004746) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jazz For Special Moments (Lucky Dip Marble) (5712192004746) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz For Special Moments
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz For Special Moments (Lucky Dip Marble) (5712192004746) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jazz For Special Moments (Lucky Dip Marble) (5712192004746) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Jazz For Special Moments (Lucky Dip Marble) (5712192004746) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz For Special Moments
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Woody Herman – Early Autumn, Sonny Stitt – Blue Prelude, Herbie Hancock – Watermelon Mam, Carmen McRae – Old Devil Moon, Dizzy Gillespie – In A Mellow Tone, Thelonious Monk – Blue Monk, Ahmad Jamal – Who Cares?, Sonny Rollins – Mangoes, Lee Morgan – I'm A Fool To Want You, Earl Hines – If I Had You, Chet Baker – My Old Flame
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz For Special Moments (Lucky Dip Marble) (5712192004746) виниловая пластинка

«Jazz For Special Moments» — сборник джазовой музыки, ориентированный на создание уютной, романтичной и эмоциональной атмосферы. Альбом объединяет композиции различных исполнителей, отличающиеся мягким, мелодичным звучанием и плавными ритмами.

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz For Special Moments (Lucky Dip Marble) (5712192004746) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz For Special Moments
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Woody Herman – Early Autumn, Sonny Stitt – Blue Prelude, Herbie Hancock – Watermelon Mam, Carmen McRae – Old Devil Moon, Dizzy Gillespie – In A Mellow Tone, Thelonious Monk – Blue Monk, Ahmad Jamal – Who Cares?, Sonny Rollins – Mangoes, Lee Morgan – I'm A Fool To Want You, Earl Hines – If I Had You, Chet Baker – My Old Flame
Версия издания
picture
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Дания
Описание
«Jazz For Special Moments» — сборник джазовой музыки, ориентированный на создание уютной, романтичной и эмоциональной атмосферы. Альбом объединяет композиции различных исполнителей, отличающиеся мягким, мелодичным звучанием и плавными ритмами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Jazz For Special Moments (Lucky Dip Marble) (5712192004746) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3220 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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