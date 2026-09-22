Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка
Великие артисты держат руку на пульсе своего времени. За полвека своей деятельности в качестве социального наблюдателя и неустанно честного автора песен, неукротимый икона блюз-рока Уолтер Траут никогда не указывал своим поклонникам, что им думать, чувствовать, какую политическую позицию занимать или что писать на плакатах протеста. Но в то время, когда его родина — и весь мир — разрываются от невзгод на передовой современной жизни, новый, зажигательный альбом легендарного американского блюзового музыканта «Sign Of The Times» — это тот первобытный крик и клапан для разрядки, в котором мы все отчаянно нуждаемся. «Я хотел выразить гнев и страх, царящие в мире», — объясняет 74-летний музыкант. «Для меня написание этих песен — это терапия. Они не только о том, что происходит вокруг, но и о том, как это влияет на ваше психическое состояние. «Sign Of The Times» — это просто очевидное название».
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Теги товара: Limited Edition
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