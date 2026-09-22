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Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка

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Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка - фото 1
Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка - фото 2
Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Sign Of The Times
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка - фото 1
  • Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка - фото 2
  • Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728163
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Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725750468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Sign Of The Times
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Artificial, Blood On My Pillow, Sign Of The Times, Hurt No More, Too Bad, No Strings Attached, Mona Lisa Smile, Struggle To Believe, I Remember
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка

Великие артисты держат руку на пульсе своего времени. За полвека своей деятельности в качестве социального наблюдателя и неустанно честного автора песен, неукротимый икона блюз-рока Уолтер Траут никогда не указывал своим поклонникам, что им думать, чувствовать, какую политическую позицию занимать или что писать на плакатах протеста. Но в то время, когда его родина — и весь мир — разрываются от невзгод на передовой современной жизни, новый, зажигательный альбом легендарного американского блюзового музыканта «Sign Of The Times» — это тот первобытный крик и клапан для разрядки, в котором мы все отчаянно нуждаемся. «Я хотел выразить гнев и страх, царящие в мире», — объясняет 74-летний музыкант. «Для меня написание этих песен — это терапия. Они не только о том, что происходит вокруг, но и о том, как это влияет на ваше психическое состояние. «Sign Of The Times» — это просто очевидное название».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Walter Trout - Sign Of The Times (Purple Haze Gold Marble) (8712725750468) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725750468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Walter Trout
Альбом (сингл)
Sign Of The Times
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Artificial, Blood On My Pillow, Sign Of The Times, Hurt No More, Too Bad, No Strings Attached, Mona Lisa Smile, Struggle To Believe, I Remember
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Великие артисты держат руку на пульсе своего времени. За полвека своей деятельности в качестве социального наблюдателя и неустанно честного автора песен, неукротимый икона блюз-рока Уолтер Траут никогда не указывал своим поклонникам, что им думать, чувствовать, какую политическую позицию занимать или что писать на плакатах протеста. Но в то время, когда его родина — и весь мир — разрываются от невзгод на передовой современной жизни, новый, зажигательный альбом легендарного американского блюзового музыканта «Sign Of The Times» — это тот первобытный крик и клапан для разрядки, в котором мы все отчаянно нуждаемся. «Я хотел выразить гнев и страх, царящие в мире», — объясняет 74-летний музыкант. «Для меня написание этих песен — это терапия. Они не только о том, что происходит вокруг, но и о том, как это влияет на ваше психическое состояние. «Sign Of The Times» — это просто очевидное название».


Теги товара: Limited Edition
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