David Sylvian - Gone To Earth (White, Brown, Black) (5400863176303) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Gone To Earth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728161
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Характеристики
Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Integral Records
Barcode
[5400863176303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Gone To Earth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Taking the Veil, Laughter & Forgetting, Before the Bullfight, Gone to Earth, Wave, River Man, Silver Moon, The Healing Place, Answered Prayers, Where the Railroad Meets the Sea, The Wooden Cross, Silver Moon Over Sleeping Steeples, Camp Fire: Coyote Country, A Bird of Prey Vanishes Into a Bright Blue Cloudless Sky, Home, Sunlight Seen Through Towering Trees, Upon This Earth
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Sylvian - Gone To Earth (White, Brown, Black) (5400863176303) виниловая пластинка
Gone to Earth — второй сольный студийный альбом английского певца и автора песен Дэвида Силвиана, выпущенный в 1986 году. Издание на цветном виниле. «Gone to Earth» состоит из двух дисков: один с экспериментальными рок-композициями с вокалом, а другой — исключительно с инструментальными композициями в стиле эмбиент. Среди приглашённых артистов — Роберт Фрипп (который стал соавтором трёх песен) и Билл Нельсон (который стал соавтором одной). Альбом достиг 24-го места в британском чарте альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Integral Records
Barcode
[5400863176303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Gone To Earth
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Taking the Veil, Laughter & Forgetting, Before the Bullfight, Gone to Earth, Wave, River Man, Silver Moon, The Healing Place, Answered Prayers, Where the Railroad Meets the Sea, The Wooden Cross, Silver Moon Over Sleeping Steeples, Camp Fire: Coyote Country, A Bird of Prey Vanishes Into a Bright Blue Cloudless Sky, Home, Sunlight Seen Through Towering Trees, Upon This Earth
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Бельгия
Gone to Earth — второй сольный студийный альбом английского певца и автора песен Дэвида Силвиана, выпущенный в 1986 году. Издание на цветном виниле. «Gone to Earth» состоит из двух дисков: один с экспериментальными рок-композициями с вокалом, а другой — исключительно с инструментальными композициями в стиле эмбиент. Среди приглашённых артистов — Роберт Фрипп (который стал соавтором трёх песен) и Билл Нельсон (который стал соавтором одной). Альбом достиг 24-го места в британском чарте альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
David Sylvian - Gone To Earth (White, Brown, Black) (5400863176303) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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