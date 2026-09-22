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Frank Sinatra & Friends - Together: Duets On The Air & In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra & Friends - Together: Duets On The Air & In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка

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Frank Sinatra &amp; Friends - Together: Duets On The Air &amp; In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra &amp; Friends - Together: Duets On The Air &amp; In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra &amp; Friends - Together: Duets On The Air &amp; In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка - фото 3
Frank Sinatra &amp; Friends - Together: Duets On The Air &amp; In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка - фото 4
Frank Sinatra &amp; Friends - Together: Duets On The Air &amp; In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Frank Sinatra & Friends
Альбом (сингл)
Together: Duets On The Air & In The Studio
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra &amp; Friends - Together: Duets On The Air &amp; In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra &amp; Friends - Together: Duets On The Air &amp; In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra &amp; Friends - Together: Duets On The Air &amp; In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Sinatra &amp; Friends - Together: Duets On The Air &amp; In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Sinatra &amp; Friends - Together: Duets On The Air &amp; In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728154
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039005758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Frank Sinatra & Friends
Альбом (сингл)
Together: Duets On The Air & In The Studio
Жанр
Swing
Трек-лист
Frank Sinatra, Sammy Davis Jr.–Me And My Shadow, Frank Sinatra, Judy Garland–Gotta Be This Or That, Frank Sinatra, Keely Smith–How Are Ya' Fixed For Love?, Frank Sinatra, Louis Armstrong–Lonesome Man Blues, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald–Moonlight In Vermont; I May Be Wrong, Frank Sinatra, Peggy Lee–Nice Work If You Can Get It, Frank Sinatra, Nat King Cole–Exactly Like You, Frank Sinatra, Rosemary Clooney–Cherry Pies Ought To Be You, Frank Sinatra, Pearl Bailey–A Little Learnin' Is A Dangerous T
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra & Friends - Together: Duets On The Air & In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Frank Sinatra, Sammy Davis Jr.–Me And My Shadow, Frank Sinatra, Judy Garland–Gotta Be This Or That, Frank Sinatra, Keely Smith–How Are Ya' Fixed For Love?, Frank Sinatra, Louis Armstrong–Lonesome Man Blues, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald–Moonlight In Vermont; I May Be Wrong, Frank Sinatra, Peggy Lee–Nice Work If You Can Get It, Frank Sinatra, Nat King Cole–Exactly Like You, Frank Sinatra, Rosemary Clooney–Cherry Pies Ought To Be You, Frank Sinatra, Pearl Bailey–A Little Learnin' Is A Dangerous Thing, Pts. 1 & 2, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald–Can't We Be Friends?, Frank Sinatra, Dean Martin–The One I Love Belong To Someone Else, Frank Sinatra, Rosemary Clooney–Peachtree Street, Frank Sinatra, Doris Day–You, My Love, Frank Sinatra, Louis Armstrong–The Birth Of The Blues, Frank Sinatra, Peggy Lee–You Brought A New Kind Of Love To Me, Frank Sinatra, Bing Crosby–Well, Did You Evah?, Frank Sinatra, Elvis Presley–Witchcraft; Love Me Tender, Frank Sinatra, Keely Smith–Nothing In Common, Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin–Together

Отзывы о товаре Frank Sinatra & Friends - Together: Duets On The Air & In The Studio (8719039005758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039005758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Frank Sinatra & Friends
Альбом (сингл)
Together: Duets On The Air & In The Studio
Жанр
Swing
Трек-лист
Frank Sinatra, Sammy Davis Jr.–Me And My Shadow, Frank Sinatra, Judy Garland–Gotta Be This Or That, Frank Sinatra, Keely Smith–How Are Ya' Fixed For Love?, Frank Sinatra, Louis Armstrong–Lonesome Man Blues, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald–Moonlight In Vermont; I May Be Wrong, Frank Sinatra, Peggy Lee–Nice Work If You Can Get It, Frank Sinatra, Nat King Cole–Exactly Like You, Frank Sinatra, Rosemary Clooney–Cherry Pies Ought To Be You, Frank Sinatra, Pearl Bailey–A Little Learnin' Is A Dangerous T
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Frank Sinatra, Sammy Davis Jr.–Me And My Shadow, Frank Sinatra, Judy Garland–Gotta Be This Or That, Frank Sinatra, Keely Smith–How Are Ya' Fixed For Love?, Frank Sinatra, Louis Armstrong–Lonesome Man Blues, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald–Moonlight In Vermont; I May Be Wrong, Frank Sinatra, Peggy Lee–Nice Work If You Can Get It, Frank Sinatra, Nat King Cole–Exactly Like You, Frank Sinatra, Rosemary Clooney–Cherry Pies Ought To Be You, Frank Sinatra, Pearl Bailey–A Little Learnin' Is A Dangerous Thing, Pts. 1 & 2, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald–Can't We Be Friends?, Frank Sinatra, Dean Martin–The One I Love Belong To Someone Else, Frank Sinatra, Rosemary Clooney–Peachtree Street, Frank Sinatra, Doris Day–You, My Love, Frank Sinatra, Louis Armstrong–The Birth Of The Blues, Frank Sinatra, Peggy Lee–You Brought A New Kind Of Love To Me, Frank Sinatra, Bing Crosby–Well, Did You Evah?, Frank Sinatra, Elvis Presley–Witchcraft; Love Me Tender, Frank Sinatra, Keely Smith–Nothing In Common, Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin–Together
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