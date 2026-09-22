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OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка

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OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка - фото 1
OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка - фото 2
OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Spongebob Squarepants Movie
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728135
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497811489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Spongebob Squarepants Movie
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Spongebob Squarepants Theme, SpongeBob & Patrick Confront the Psychic Wall of Energy, Just a Kid, The Goofy Goober Song, Prince Paul's Bubble Party, Bikini Bottom, The Best Day Ever, They'll Soon Discover, Ocean Man, Under My Rock, Now That We're Men, Goofy Goober Rock, You Better Swim, The Jellyfish Song By the Jellyfish Band, SpongeBob SquarePants Theme (Movie Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка

Культовый саундтрек к американскому анимационному приключенческо-комедийному фильму 2004 года "SpongeBob SquarePants/Губка Боб Квадратные Штаны". Издание на жёлтом виниле. Грегор Нархольц написал музыку к фильму и руководил сессиями звукозаписи с London Metropolitan Orchestra в студии Abbey Road в Лондоне. За работу над фильмом Нархольц был удостоен премии ASCAP Film and Television Music Awards 2005 года и был выдвинут в номинации «Музыка в анимационном фильме» на 32-й церемонии премии Annie Awards. Американская рок-группа The Flaming Lips записала песню «SpongeBob And Patrick Confront the Psychic Wall of Energy». Американская группа Wilco написала и записала песню «Just a Kid». Канадская певица Аврил Лавин записала тему сериала для саундтрека. Другими артистами, внесшими свой вклад в создание саундтрека, стали Mot?rhead исполнившие «You Better Swim» (производную от их песни 1992 года «You Better Run»); американский продюсер Prince Paul («Prince Paul's Bubble Party»); рок-группа Ween («Ocean Man»), и американская инди-рок-группа The Shins («They'll Soon Discover», частично написано в 2001 году).

Отзывы о товаре OST - The SpongeBob SquarePants Movie (Transparent Yellow) (0603497811489) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497811489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Spongebob Squarepants Movie
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Spongebob Squarepants Theme, SpongeBob & Patrick Confront the Psychic Wall of Energy, Just a Kid, The Goofy Goober Song, Prince Paul's Bubble Party, Bikini Bottom, The Best Day Ever, They'll Soon Discover, Ocean Man, Under My Rock, Now That We're Men, Goofy Goober Rock, You Better Swim, The Jellyfish Song By the Jellyfish Band, SpongeBob SquarePants Theme (Movie Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Культовый саундтрек к американскому анимационному приключенческо-комедийному фильму 2004 года "SpongeBob SquarePants/Губка Боб Квадратные Штаны". Издание на жёлтом виниле. Грегор Нархольц написал музыку к фильму и руководил сессиями звукозаписи с London Metropolitan Orchestra в студии Abbey Road в Лондоне. За работу над фильмом Нархольц был удостоен премии ASCAP Film and Television Music Awards 2005 года и был выдвинут в номинации «Музыка в анимационном фильме» на 32-й церемонии премии Annie Awards. Американская рок-группа The Flaming Lips записала песню «SpongeBob And Patrick Confront the Psychic Wall of Energy». Американская группа Wilco написала и записала песню «Just a Kid». Канадская певица Аврил Лавин записала тему сериала для саундтрека. Другими артистами, внесшими свой вклад в создание саундтрека, стали Mot?rhead исполнившие «You Better Swim» (производную от их песни 1992 года «You Better Run»); американский продюсер Prince Paul («Prince Paul's Bubble Party»); рок-группа Ween («Ocean Man»), и американская инди-рок-группа The Shins («They'll Soon Discover», частично написано в 2001 году).
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