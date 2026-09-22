Tate Mcrae - One Day (Guava Cream) (0067003175210) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tate Mcrae
Альбом (сингл)
One Day
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728120
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Характеристики
Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003175210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tate Mcrae
Альбом (сингл)
One Day
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Slip, One Day, Drown, Can't Get It Out, Hung Up On You, Distant, Shoulder to Shoulder, Teenage Mind, Hard to Find
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tate Mcrae - One Day (Guava Cream) (0067003175210) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Slip, One Day, Drown, Can't Get It Out, Hung Up On You, Distant, Shoulder to Shoulder, Teenage Mind, Hard to Find
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nettwerk
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nettwerk
Barcode
[0067003175210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tate Mcrae
Альбом (сингл)
One Day
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Slip, One Day, Drown, Can't Get It Out, Hung Up On You, Distant, Shoulder to Shoulder, Teenage Mind, Hard to Find
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Slip, One Day, Drown, Can't Get It Out, Hung Up On You, Distant, Shoulder to Shoulder, Teenage Mind, Hard to Find
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tate Mcrae - One Day (Guava Cream) (0067003175210) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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