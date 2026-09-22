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Many Faces Of - Stevie Wonder (Brown) (8430717000512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Many Faces Of - Stevie Wonder (Brown) (8430717000512) виниловая пластинка

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Many Faces Of - Stevie Wonder (Brown) (8430717000512) виниловая пластинка - фото 1
Many Faces Of - Stevie Wonder (Brown) (8430717000512) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Stevie Wonder
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Many Faces Of - Stevie Wonder (Brown) (8430717000512) виниловая пластинка - фото 1
  • Many Faces Of - Stevie Wonder (Brown) (8430717000512) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728117
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Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Stevie Wonder
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Call Pretty Music But The Old, People Call It The Blues (Part 1) - Stevie Wonder, Little Water Boy - Stevie Wonder & Clarence Paul, Contract On Love - Stevie Wonder, Fingertips - Stevie Wonder Feat. Marvin Gaye, Hallelujah I Love Her So - Stevie Wonder, Soul Bongo - Stevie Wonder, Frankie & Johnny - Stevie Wonder, Wondering Stevie - Wonder, Some Other Time - Stevie Wonder, Drown In My Own Tears - Stevie Wonder, Ain’t That Love - Stevie Wonder, Sunset - Stevie Wonder, La La La La La - Stevie Wo
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Many Faces Of - Stevie Wonder (Brown) (8430717000512) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Call Pretty Music But The Old, People Call It The Blues (Part 1) - Stevie Wonder, Little Water Boy - Stevie Wonder & Clarence Paul, Contract On Love - Stevie Wonder, Fingertips - Stevie Wonder Feat. Marvin Gaye, Hallelujah I Love Her So - Stevie Wonder, Soul Bongo - Stevie Wonder, Frankie & Johnny - Stevie Wonder, Wondering Stevie - Wonder, Some Other Time - Stevie Wonder, Drown In My Own Tears - Stevie Wonder, Ain’t That Love - Stevie Wonder, Sunset - Stevie Wonder, La La La La La - Stevie Wonder, Mary Ann - Stevie Wonder, My Baby’s Gone - Stevie Wonder, Superstition (Live) - Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You - Urselle, You Are The Sunshine Of My Life (Live) - Stevie Wonder, Master Blaster (Jammin’) - Anakelly, Do I Do (Live) - Stevie Wonder, My Cherie Amour - Celso Mendes, Respect - Aretha Franklin, Soul Man - Sam & Dave, Papa Was A Rolling Stone - The Temptations, (Sittin’ On) The Dock Of The Bay - Otis Redding, I Got A Woman - Ray Charles, Hold On, I’m Coming - Sam & Dave, Knock On Wood - Eddie Floyd

Отзывы о товаре Many Faces Of - Stevie Wonder (Brown) (8430717000512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Stevie Wonder
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Call Pretty Music But The Old, People Call It The Blues (Part 1) - Stevie Wonder, Little Water Boy - Stevie Wonder & Clarence Paul, Contract On Love - Stevie Wonder, Fingertips - Stevie Wonder Feat. Marvin Gaye, Hallelujah I Love Her So - Stevie Wonder, Soul Bongo - Stevie Wonder, Frankie & Johnny - Stevie Wonder, Wondering Stevie - Wonder, Some Other Time - Stevie Wonder, Drown In My Own Tears - Stevie Wonder, Ain’t That Love - Stevie Wonder, Sunset - Stevie Wonder, La La La La La - Stevie Wo
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Call Pretty Music But The Old, People Call It The Blues (Part 1) - Stevie Wonder, Little Water Boy - Stevie Wonder & Clarence Paul, Contract On Love - Stevie Wonder, Fingertips - Stevie Wonder Feat. Marvin Gaye, Hallelujah I Love Her So - Stevie Wonder, Soul Bongo - Stevie Wonder, Frankie & Johnny - Stevie Wonder, Wondering Stevie - Wonder, Some Other Time - Stevie Wonder, Drown In My Own Tears - Stevie Wonder, Ain’t That Love - Stevie Wonder, Sunset - Stevie Wonder, La La La La La - Stevie Wonder, Mary Ann - Stevie Wonder, My Baby’s Gone - Stevie Wonder, Superstition (Live) - Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You - Urselle, You Are The Sunshine Of My Life (Live) - Stevie Wonder, Master Blaster (Jammin’) - Anakelly, Do I Do (Live) - Stevie Wonder, My Cherie Amour - Celso Mendes, Respect - Aretha Franklin, Soul Man - Sam & Dave, Papa Was A Rolling Stone - The Temptations, (Sittin’ On) The Dock Of The Bay - Otis Redding, I Got A Woman - Ray Charles, Hold On, I’m Coming - Sam & Dave, Knock On Wood - Eddie Floyd
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Отзывы


Many Faces Of - Stevie Wonder (Brown) (8430717000512) виниловая пластинка - стоимость товара 3690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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