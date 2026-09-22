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Many Faces Of - Ozzy & Black Sabbath (Red Splatter) (8430717000901) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Many Faces Of - Ozzy & Black Sabbath (Red Splatter) (8430717000901) виниловая пластинка

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Many Faces Of - Ozzy &amp; Black Sabbath (Red Splatter) (8430717000901) виниловая пластинка - фото 1
Many Faces Of - Ozzy &amp; Black Sabbath (Red Splatter) (8430717000901) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Ozzy & Black Sabbath
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Many Faces Of - Ozzy &amp; Black Sabbath (Red Splatter) (8430717000901) виниловая пластинка - фото 1
  • Many Faces Of - Ozzy &amp; Black Sabbath (Red Splatter) (8430717000901) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728116
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Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Ozzy & Black Sabbath
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Surfing With The Alien - Jake E. Lee, Mainline Riders - Quartz (prod. By Tony Iommi), Over The Mountain - Brad Gillis (Night Ranger), Mark Slaughter, Gary Moon, Eric Singer & Paul Taylor, I Believe In You (Fire In My Body) - Bedlam (feat. Cozy Powell), I Used To Love Her - John Corabi, Randy Castillo & Tracii Guns, Flowers In The Rain - The Move (feat. Bev Bevan), Runnin With The Devil - Jake E. Lee, Stephen Pearcy (Ratt), Tom Bogert & Frankie Banali (Quiet Riot), Devils Brew - Quartz (prod. By
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Many Faces Of - Ozzy & Black Sabbath (Red Splatter) (8430717000901) виниловая пластинка

«The Many Faces of Ozzy & Black Sabbath» — двойной альбом, воспевающий легендарные истоки метала. Издание на цветном виниле. На первом диске представлены взрывные треки с участием ключевых музыкантов из вселенной Оззи: Джейка Э. Ли, Брэда Гиллиса, Рэнди Кастильо, Кози Пауэллом, Рика Уэйкмана и Бива Бивэна, которые расширяют мир Оззи и Black Sabbath. Вторая пластинка придаёт новую глубину классике: такие группы, как Leaving Eden, Fierce Atmospheres и Critical Solution, вдыхают свежий огонь в такие песни, как "War Pigs", " Iron Man" и "After Forever". Альбом со стильным дизайном объединяет прошлое и настоящее, что делает его незаменимым для коллекционеров и поклонников.

Отзывы о товаре Many Faces Of - Ozzy & Black Sabbath (Red Splatter) (8430717000901) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Ozzy & Black Sabbath
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Surfing With The Alien - Jake E. Lee, Mainline Riders - Quartz (prod. By Tony Iommi), Over The Mountain - Brad Gillis (Night Ranger), Mark Slaughter, Gary Moon, Eric Singer & Paul Taylor, I Believe In You (Fire In My Body) - Bedlam (feat. Cozy Powell), I Used To Love Her - John Corabi, Randy Castillo & Tracii Guns, Flowers In The Rain - The Move (feat. Bev Bevan), Runnin With The Devil - Jake E. Lee, Stephen Pearcy (Ratt), Tom Bogert & Frankie Banali (Quiet Riot), Devils Brew - Quartz (prod. By
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Описание
«The Many Faces of Ozzy & Black Sabbath» — двойной альбом, воспевающий легендарные истоки метала. Издание на цветном виниле. На первом диске представлены взрывные треки с участием ключевых музыкантов из вселенной Оззи: Джейка Э. Ли, Брэда Гиллиса, Рэнди Кастильо, Кози Пауэллом, Рика Уэйкмана и Бива Бивэна, которые расширяют мир Оззи и Black Sabbath. Вторая пластинка придаёт новую глубину классике: такие группы, как Leaving Eden, Fierce Atmospheres и Critical Solution, вдыхают свежий огонь в такие песни, как "War Pigs", " Iron Man" и "After Forever". Альбом со стильным дизайном объединяет прошлое и настоящее, что делает его незаменимым для коллекционеров и поклонников.
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Отзывы


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