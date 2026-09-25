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Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка

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Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка - фото 1
Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Def Leppard
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка - фото 1
  • Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728115
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Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Def Leppard
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Many Faces of Def Leppard All Join Hands - Roadhouse Feat. Pete Willis & Frank Noon, Over My Dead Body - Man Raze Feat. Phil Collen, Killer - Graham Bonnet Feat. Vivian Campbell, Living in a F**king Time Warp - Gogmagog Feat. Pete Willis & Janick Gers, Down in the Delta - Delta Deep Feat. Phil Collen, Tower of Love - Roadhouse Feat. Pete Willis & Frank Noon, Turn It Up - Man Raze Feat. Phil Collen, I Will Be There - Gogmagog Feat. Pete Willis & Janick Gers, Bang the Lid - Delta Deep Feat. Ph
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка

The Many Faces of Def Leppard исследует многогранное наследие одной из самых знаковых групп в истории рока. От своих корней в NWOBHM до глобальных суперзвезд Def Leppard постоянно переопределяли, как может звучать хард-рок. Издание на цветном виниле. LP1: The Many Faces of Def Leppard включает в себя треки участников группы за пределами Def Leppard. От первых дней Пита Уиллиса и Фрэнка Нуна в Roadhouse, к экспериментам Фила Коллена с Man Raze и Delta Deep, к жгучему сотрудничеству Вивиана Кэмпбелла с Грэмом Боннэтом, этот диск раскрывает драгоценные камни, которые даже бывалые поклонники, возможно, пропустили. LP2: The Songs & The NWOBHM Scene отдает сердечную дань самым большим хитам Leppard, таким как "Hysteria", "Pour Some Sugar on Me" и "Rock! Rock! (Till You Drop)", также оглядывается назад на ранние годы группы через объектив их сверстников и современников. С участием таких артистов, как Girlschool, Alcatrazz и Blitzkrieg, этот LP подчеркивает ключевую роль Def Leppard, навсегда изменивших звучание хэви-метала.

Отзывы о товаре Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Def Leppard
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Many Faces of Def Leppard All Join Hands - Roadhouse Feat. Pete Willis & Frank Noon, Over My Dead Body - Man Raze Feat. Phil Collen, Killer - Graham Bonnet Feat. Vivian Campbell, Living in a F**king Time Warp - Gogmagog Feat. Pete Willis & Janick Gers, Down in the Delta - Delta Deep Feat. Phil Collen, Tower of Love - Roadhouse Feat. Pete Willis & Frank Noon, Turn It Up - Man Raze Feat. Phil Collen, I Will Be There - Gogmagog Feat. Pete Willis & Janick Gers, Bang the Lid - Delta Deep Feat. Ph
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Испания
Описание
The Many Faces of Def Leppard исследует многогранное наследие одной из самых знаковых групп в истории рока. От своих корней в NWOBHM до глобальных суперзвезд Def Leppard постоянно переопределяли, как может звучать хард-рок. Издание на цветном виниле. LP1: The Many Faces of Def Leppard включает в себя треки участников группы за пределами Def Leppard. От первых дней Пита Уиллиса и Фрэнка Нуна в Roadhouse, к экспериментам Фила Коллена с Man Raze и Delta Deep, к жгучему сотрудничеству Вивиана Кэмпбелла с Грэмом Боннэтом, этот диск раскрывает драгоценные камни, которые даже бывалые поклонники, возможно, пропустили. LP2: The Songs & The NWOBHM Scene отдает сердечную дань самым большим хитам Leppard, таким как "Hysteria", "Pour Some Sugar on Me" и "Rock! Rock! (Till You Drop)", также оглядывается назад на ранние годы группы через объектив их сверстников и современников. С участием таких артистов, как Girlschool, Alcatrazz и Blitzkrieg, этот LP подчеркивает ключевую роль Def Leppard, навсегда изменивших звучание хэви-метала.
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Many Faces Of - Def Leppard (Orange And Blue) (8430717000925) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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