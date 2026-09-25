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Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка

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Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка - фото 1
Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка - фото 2
Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка - фото 3
Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Krushers Of The World
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка - фото 1
  • Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка - фото 2
  • Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка - фото 3
  • Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728107
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629755607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Krushers Of The World
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Seven Serpents, Satanic Anarchy, Krushers Of The World, Tr?nenpalast, Barbarian, Blood Of Our Blood, Combatants, Psychotic Imperator, Deathscream, Loyal To The Grave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка

Титаны метала Kreator анонсировали свой шестнадцатый студийный альбом Krushers Of The World, который выйдет в начале 2026 года на лейбле Nuclear Blast. Издание на красном виниле. После недавнего выхода документального фильма Kreator «Hate & Hope» и автобиографии фронтмена Милле Петроццы «Your Heaven, My Hell», альбом «Krushers Of the World» станет следующим шагом в развитии Kreator — группы, которая всё ещё находится на пике популярности после более чем сорока лет творчества. «Krushers Of the World» — это выражение гордости и самосознания, осознание того, каким долгим и трудным был путь группы и как много им ещё предстоит сказать и чем поделиться со своей постоянно растущей фан-базой. После шумихи вокруг фильма и книги пришло время для Kreator позволить риффам, ревущему вокалу и громовым барабанам говорить самим за себя. С триумфальным продакшеном Йенса Богрена в студии Fascination Street Studios, который ранее работал с группой над Phantom Antichrist (2012) и Gods Of Violence (2017), Kreator возвращается в идеальной форме. Впечатляющая обложка была создана не кем иным, как польским гением Збигневом Беляком (Ghost).

Отзывы о товаре Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629755607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Krushers Of The World
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Seven Serpents, Satanic Anarchy, Krushers Of The World, Tr?nenpalast, Barbarian, Blood Of Our Blood, Combatants, Psychotic Imperator, Deathscream, Loyal To The Grave
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Титаны метала Kreator анонсировали свой шестнадцатый студийный альбом Krushers Of The World, который выйдет в начале 2026 года на лейбле Nuclear Blast. Издание на красном виниле. После недавнего выхода документального фильма Kreator «Hate & Hope» и автобиографии фронтмена Милле Петроццы «Your Heaven, My Hell», альбом «Krushers Of the World» станет следующим шагом в развитии Kreator — группы, которая всё ещё находится на пике популярности после более чем сорока лет творчества. «Krushers Of the World» — это выражение гордости и самосознания, осознание того, каким долгим и трудным был путь группы и как много им ещё предстоит сказать и чем поделиться со своей постоянно растущей фан-базой. После шумихи вокруг фильма и книги пришло время для Kreator позволить риффам, ревущему вокалу и громовым барабанам говорить самим за себя. С триумфальным продакшеном Йенса Богрена в студии Fascination Street Studios, который ранее работал с группой над Phantom Antichrist (2012) и Gods Of Violence (2017), Kreator возвращается в идеальной форме. Впечатляющая обложка была создана не кем иным, как польским гением Збигневом Беляком (Ghost).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kreator - Krushers Of The World (Red) (4065629755607) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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