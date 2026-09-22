In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка
Soundtrack to Your Escape — седьмой студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал-группы In Flames, выпущенный в 2004 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле 180 г. In Flames — одна из крупнейших метал-групп в мире, никогда не уклоняющаяся от расширения своих творческих границ и создающая музыку, которая одновременно запоминается и сокрушает. Основанная в 1990 году, группа считается одним из родоначальников мелодик-дэт-метала и создателями «гетеборгского звука». Их неотъемлемая роль в развитии сцены в Гетеборге заложила основу для того, что сейчас считается современным металлом, и вдохновила таких исполнителей, как Trivium, Killswitch Engage, Bury Tomorrow, Children of Bodom и бесчисленное множество других исполнителей. Альбом "Soundtrack To Your Escape", переиздаваемый к своему 20-летию, был ремастирован специально для винила Джастином Штурцем в легендарной студии Sterling Sound Studio в Нэшвилле, штат Теннесси.
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