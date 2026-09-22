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In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка

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In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка - фото 1
In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка - фото 2
In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка - фото 3
In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Soundtrack To Your Escape
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка - фото 1
  • In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка - фото 2
  • In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка - фото 3
  • In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728105
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Загружаем...
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In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361127916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Soundtrack To Your Escape
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F(r)iend, The Quiet Place, Dead Alone, Touch of Red, Like You Better Dead, My Sweet Shadow, Evil in a Closet, In Search for I, Borders and Shading, Superhero of the Computer Rage, Dial 595-escape, Bottled, Discover Me Like Emptiness
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка

Soundtrack to Your Escape — седьмой студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал-группы In Flames, выпущенный в 2004 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле 180 г. In Flames — одна из крупнейших метал-групп в мире, никогда не уклоняющаяся от расширения своих творческих границ и создающая музыку, которая одновременно запоминается и сокрушает. Основанная в 1990 году, группа считается одним из родоначальников мелодик-дэт-метала и создателями «гетеборгского звука». Их неотъемлемая роль в развитии сцены в Гетеборге заложила основу для того, что сейчас считается современным металлом, и вдохновила таких исполнителей, как Trivium, Killswitch Engage, Bury Tomorrow, Children of Bodom и бесчисленное множество других исполнителей. Альбом "Soundtrack To Your Escape", переиздаваемый к своему 20-летию, был ремастирован специально для винила Джастином Штурцем в легендарной студии Sterling Sound Studio в Нэшвилле, штат Теннесси.

Отзывы о товаре In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361127916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
Soundtrack To Your Escape
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F(r)iend, The Quiet Place, Dead Alone, Touch of Red, Like You Better Dead, My Sweet Shadow, Evil in a Closet, In Search for I, Borders and Shading, Superhero of the Computer Rage, Dial 595-escape, Bottled, Discover Me Like Emptiness
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Soundtrack to Your Escape — седьмой студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал-группы In Flames, выпущенный в 2004 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле 180 г. In Flames — одна из крупнейших метал-групп в мире, никогда не уклоняющаяся от расширения своих творческих границ и создающая музыку, которая одновременно запоминается и сокрушает. Основанная в 1990 году, группа считается одним из родоначальников мелодик-дэт-метала и создателями «гетеборгского звука». Их неотъемлемая роль в развитии сцены в Гетеборге заложила основу для того, что сейчас считается современным металлом, и вдохновила таких исполнителей, как Trivium, Killswitch Engage, Bury Tomorrow, Children of Bodom и бесчисленное множество других исполнителей. Альбом "Soundtrack To Your Escape", переиздаваемый к своему 20-летию, был ремастирован специально для винила Джастином Штурцем в легендарной студии Sterling Sound Studio в Нэшвилле, штат Теннесси.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


In Flames - Soundtrack To Your Escape (20Th Anniversary) (Transparent Yellow) (0727361127916) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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