Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка
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Описание товара Humanist - On The Edge Of A Lost And Lonely World (3700187685232) виниловая пластинка
«On the Edge of a Lost and Lonely World», второй альбом проекта Роба Маршалла Humanist, демонстрирует вокальные таланты ряда культовых артистов. Этот избранный состав мастерски продвигает мир звучания Humanist, расширяя и углубляя территорию, впервые исследованную на хваленом дебютном альбоме 2020 года, и ещё больше закрепляя становление Роба Маршалла (гитариста Exit Calm и соавтора знаменитых альбомов Марка Ланегана Gargoyle и Somebody's Knocking) как автора песен, композитора и продюсера с уникальным музыкальным видением. Альбом напоминает о том, насколько эмоционально трогательной может быть гитарная музыка в лучшем виде: парящая, бурная, душевная и, прежде всего, искренняя; вы слышите, как Роб прошёл через всё это, носит шрамы, чтобы доказать это, и вышел из этого более мудрым, опытным и стойким. Артист старой романтической школы, Роб, очевидно, имеет это в виду. На этом втором альбоме Humanist ставки, кажется, высоки: душа одного человека, старательно обнажённая.
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