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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro by Redman, Iron Man, Sample 420 (feat M.O.P.), Curtis May (feat. Styles P, Conway The Machine), 4th Disciple, Windows, Pause (Skit), Georgy Porgy, Force MD (Skit) [feat. Ty Boogie], Break Beats, Beat Box (feat. Ty Boogie, Aisha Hall), Rap Kingpin, Sale of the Century (Skit), The Trial (feat. Raekwon, GZA, Method Man, Reek Da Villian, Pills), Love Me Anymore (feat. Nas), Soul Thang (feat. Driz, Nems, Iceman, Supreme-Intelligence, Sun God, Pills, Reek Da Villian), Metaphysics, Candyland, Lenny Green (Skit), The Zoom, You Ma Friend (feat. Method Man), Knuckles (Skit)

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro by Redman, Iron Man, Sample 420 (feat M.O.P.), Curtis May (feat. Styles P, Conway The Machine), 4th Disciple, Windows, Pause (Skit), Georgy Porgy, Force MD (Skit) [feat. Ty Boogie], Break Beats, Beat Box (feat. Ty Boogie, Aisha Hall), Rap Kingpin, Sale of the Century (Skit), The Trial (feat. Raekwon, GZA, Method Man, Reek Da Villian, Pills), Love Me Anymore (feat. Nas), Soul Thang (feat. Driz, Nems, Iceman, Supreme-Intelligence, Sun God, Pills, Reek Da Villian), Metaphysics, Candyland, Lenny Green (Skit), The Zoom, You Ma Friend (feat. Method Man), Knuckles (Skit)

Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.