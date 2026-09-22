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Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка

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Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка - фото 1
Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка - фото 2
Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка - фото 3
Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
Supreme Clientele 2
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка - фото 3
  • Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728097
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Характеристики

Бренд
Suburban
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enermax
Barcode
[0199538385168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
Supreme Clientele 2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro by Redman, Iron Man, Sample 420 (feat M.O.P.), Curtis May (feat. Styles P, Conway The Machine), 4th Disciple, Windows, Pause (Skit), Georgy Porgy, Force MD (Skit) [feat. Ty Boogie], Break Beats, Beat Box (feat. Ty Boogie, Aisha Hall), Rap Kingpin, Sale of the Century (Skit), The Trial (feat. Raekwon, GZA, Method Man, Reek Da Villian, Pills), Love Me Anymore (feat. Nas), Soul Thang (feat. Driz, Nems, Iceman, Supreme-Intelligence, Sun God, Pills, Reek Da Villian), Metaphysics, Candyland, Len
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Legend Has It
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro by Redman, Iron Man, Sample 420 (feat M.O.P.), Curtis May (feat. Styles P, Conway The Machine), 4th Disciple, Windows, Pause (Skit), Georgy Porgy, Force MD (Skit) [feat. Ty Boogie], Break Beats, Beat Box (feat. Ty Boogie, Aisha Hall), Rap Kingpin, Sale of the Century (Skit), The Trial (feat. Raekwon, GZA, Method Man, Reek Da Villian, Pills), Love Me Anymore (feat. Nas), Soul Thang (feat. Driz, Nems, Iceman, Supreme-Intelligence, Sun God, Pills, Reek Da Villian), Metaphysics, Candyland, Lenny Green (Skit), The Zoom, You Ma Friend (feat. Method Man), Knuckles (Skit)

Отзывы о товаре Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Suburban
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Enermax
Barcode
[0199538385168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ghostface Killah
Альбом (сингл)
Supreme Clientele 2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro by Redman, Iron Man, Sample 420 (feat M.O.P.), Curtis May (feat. Styles P, Conway The Machine), 4th Disciple, Windows, Pause (Skit), Georgy Porgy, Force MD (Skit) [feat. Ty Boogie], Break Beats, Beat Box (feat. Ty Boogie, Aisha Hall), Rap Kingpin, Sale of the Century (Skit), The Trial (feat. Raekwon, GZA, Method Man, Reek Da Villian, Pills), Love Me Anymore (feat. Nas), Soul Thang (feat. Driz, Nems, Iceman, Supreme-Intelligence, Sun God, Pills, Reek Da Villian), Metaphysics, Candyland, Len
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Legend Has It
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro by Redman, Iron Man, Sample 420 (feat M.O.P.), Curtis May (feat. Styles P, Conway The Machine), 4th Disciple, Windows, Pause (Skit), Georgy Porgy, Force MD (Skit) [feat. Ty Boogie], Break Beats, Beat Box (feat. Ty Boogie, Aisha Hall), Rap Kingpin, Sale of the Century (Skit), The Trial (feat. Raekwon, GZA, Method Man, Reek Da Villian, Pills), Love Me Anymore (feat. Nas), Soul Thang (feat. Driz, Nems, Iceman, Supreme-Intelligence, Sun God, Pills, Reek Da Villian), Metaphysics, Candyland, Lenny Green (Skit), The Zoom, You Ma Friend (feat. Method Man), Knuckles (Skit)
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Отзывы


Ghostface Killah - Supreme Clientele 2 (Blue Steel) (0199538385168) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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