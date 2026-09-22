Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (8436563186509) виниловая пластинка
«Jazz Samba» — альбом в исполнении саксофониста Stan Getz и гитариста Charlie Byrd, выпущенный в 1962 году. Некоторые факты об альбоме:. Записан за одну сессию в унитарной церкви All Souls в Вашингтоне, округ Колумбия. Представляет собой сочетание свинга и самбы. Две песни, «Desafinado» (Off Key or Out of Tune) и «Samba de Uma Nota S?» (One Note Samba), были написаны Антонио Карлосом Жобимом и выпущены как синглы в США и Европе. Чарли Берд написал одну песню «Samba Dees Days», а остальные были написаны бразильскими композиторами. Стэн Гетц получил премию «Грэмми» за лучшее джазовое исполнение 1963 года за «Desafinado». «Desafinado» также был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Запись года», а «Jazz Samba» был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Альбом года».
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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