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Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный купить с доставкой в Москве
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Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный

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Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный - фото 1
Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный - фото 2
Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
черный
  • Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный - фото 1
  • Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный - фото 2
  • Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728091
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
для 8 видеокамер
Цвет
черный
Габариты
300x100x50 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный

Разветвитель питания используется для подключения восьми видеокамер к единому источнику питания. Благодаря его применению можно значительно сэкономить на приобретении индивидуальных блоков питания, а также избавиться от опасных скруток, создающих угрозу пожара.

Отзывы о товаре Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
для 8 видеокамер
Цвет
черный
Габариты
300x100x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Разветвитель питания используется для подключения восьми видеокамер к единому источнику питания. Благодаря его применению можно значительно сэкономить на приобретении индивидуальных блоков питания, а также избавиться от опасных скруток, создающих угрозу пожара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный - по цене 280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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