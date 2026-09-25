Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 728091
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
280 руб.
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
для 8 видеокамер
Цвет
черный
Габариты
300x100x50 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100
Описание товара Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный
Разветвитель питания используется для подключения восьми видеокамер к единому источнику питания. Благодаря его применению можно значительно сэкономить на приобретении индивидуальных блоков питания, а также избавиться от опасных скруток, создающих угрозу пожара.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
Тип оборудования
разветвитель
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
для 8 видеокамер
Цвет
черный
Габариты
300x100x50 мм
Страна производитель
Китай
Разветвитель питания используется для подключения восьми видеокамер к единому источнику питания. Благодаря его применению можно значительно сэкономить на приобретении индивидуальных блоков питания, а также избавиться от опасных скруток, создающих угрозу пожара.
Купить Разветвитель Falcon Eye W-SP1-8H DC (m)/8xDC (m) 0.4м черный - по цене 280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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