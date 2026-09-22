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Монтажная коробка Tantos TSi-JB03L 00-00200626 (упак.:1шт) купить с доставкой в Москве
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Монтажная коробка Tantos TSi-JB03L 00-00200626 (упак.:1шт)

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Монтажная коробка Tantos TSi-JB03L 00-00200626 (упак.:1шт) - фото 1
Монтажная коробка Tantos TSi-JB03L 00-00200626 (упак.:1шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
  • Монтажная коробка Tantos TSi-JB03L 00-00200626 (упак.:1шт) - фото 1
  • Монтажная коробка Tantos TSi-JB03L 00-00200626 (упак.:1шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728079
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
максимальная нагрузка 2.5 кг
Цвет
белый
Габариты
135x135x66 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
133

Описание товара Монтажная коробка Tantos TSi-JB03L 00-00200626 (упак.:1шт)

Монтажная коробка TANTOS TSi-JB03L представляет собой надежное и удобное решение для организации электропроводки в помещениях. Она выполнена из качественных материалов, что обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Коробка предназначена для установки в стену и может использоваться как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Благодаря своему белому цвету, она легко вписывается в любой интерьер, не привлекая лишнего внимания. Установка коробки не требует специальных навыков, что делает ее доступной для использования как профессионалами, так и любителями. Коробка имеет достаточное пространство для размещения проводов и соединительных элементов, что позволяет организовать аккуратный и безопасный монтаж. Она также обеспечивает защиту проводки от механических повреждений и загрязнений, что особенно важно в условиях активной эксплуатации. Внутреннее пространство коробки позволяет удобно размещать клеммные колодки и другие элементы, что упрощает процесс подключения. Коробка TANTOS TSi-JB03L является отличным выбором для тех, кто ценит качество и надежность в электромонтажных работах.

Отзывы о товаре Монтажная коробка Tantos TSi-JB03L 00-00200626 (упак.:1шт)




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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
пластик
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
максимальная нагрузка 2.5 кг
Цвет
белый
Габариты
135x135x66 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монтажная коробка TANTOS TSi-JB03L представляет собой надежное и удобное решение для организации электропроводки в помещениях. Она выполнена из качественных материалов, что обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Коробка предназначена для установки в стену и может использоваться как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Благодаря своему белому цвету, она легко вписывается в любой интерьер, не привлекая лишнего внимания. Установка коробки не требует специальных навыков, что делает ее доступной для использования как профессионалами, так и любителями. Коробка имеет достаточное пространство для размещения проводов и соединительных элементов, что позволяет организовать аккуратный и безопасный монтаж. Она также обеспечивает защиту проводки от механических повреждений и загрязнений, что особенно важно в условиях активной эксплуатации. Внутреннее пространство коробки позволяет удобно размещать клеммные колодки и другие элементы, что упрощает процесс подключения. Коробка TANTOS TSi-JB03L является отличным выбором для тех, кто ценит качество и надежность в электромонтажных работах.
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Доставка
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Монтажная коробка Tantos TSi-JB03L 00-00200626 (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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