Коммутатор Tiandy TC-P3S010 H/0820/AT/90
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tiandy TC-P3S010 H/0820/AT/90
Коммутатор Tiandy — это надежное и эффективное решение для создания сети различной сложности. Этот неуправляемый коммутатор форм-фактора настольный идеально подойдет для использования в небольших офисах или домашних сетях. Он оснащен 8 портами RJ45, которые обеспечивают базовую скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, а для более высоких требований предусмотрены 2 порта SFP с поддержкой скорости до 1 Гбит/с. Это позволяет устройству гибко интегрироваться в существующую сетевую инфраструктуру и повысить её масштабируемость. Коммутатор поддерживает стандарты PoE 802.3af и 802.3at, что дает возможность питания совместимых устройств непосредственно через сеть Ethernet, избавляя от необходимости в дополнительных кабелях электропитания. С весом всего в 1 кг, он достаточно легок для установки в любом удобном месте, не занимая много пространства. Размер таблицы MAC-адресов на 2000 записей позволяет эффективно управлять передачей данных и поддерживать стабильную работу сети. Уровень коммутации L2 обеспечивает отличное балансирование нагрузки и разделение трафика, гарантируя бесперебойное функционирование сетевых устройств. Бренд Tiandy славится своим качеством и надежностью, делая этот коммутатор отличным выбором для сетей с базовыми и продвинутыми нуждами.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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