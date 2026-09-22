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Коммутатор Tiandy TC-P3S010 H/0820/AT/90 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tiandy TC-P3S010 H/0820/AT/90

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Коммутатор Tiandy TC-P3S010 H/0820/AT/90 - фото 1
Коммутатор Tiandy TC-P3S010 H/0820/AT/90 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Tiandy TC-P3S010 H/0820/AT/90 - фото 1
  • Коммутатор Tiandy TC-P3S010 H/0820/AT/90 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728030
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания , специальные крепления для стойки
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
36

Описание товара Коммутатор Tiandy TC-P3S010 H/0820/AT/90

Коммутатор Tiandy — это надежное и эффективное решение для создания сети различной сложности. Этот неуправляемый коммутатор форм-фактора настольный идеально подойдет для использования в небольших офисах или домашних сетях. Он оснащен 8 портами RJ45, которые обеспечивают базовую скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, а для более высоких требований предусмотрены 2 порта SFP с поддержкой скорости до 1 Гбит/с. Это позволяет устройству гибко интегрироваться в существующую сетевую инфраструктуру и повысить её масштабируемость. Коммутатор поддерживает стандарты PoE 802.3af и 802.3at, что дает возможность питания совместимых устройств непосредственно через сеть Ethernet, избавляя от необходимости в дополнительных кабелях электропитания. С весом всего в 1 кг, он достаточно легок для установки в любом удобном месте, не занимая много пространства. Размер таблицы MAC-адресов на 2000 записей позволяет эффективно управлять передачей данных и поддерживать стабильную работу сети. Уровень коммутации L2 обеспечивает отличное балансирование нагрузки и разделение трафика, гарантируя бесперебойное функционирование сетевых устройств. Бренд Tiandy славится своим качеством и надежностью, делая этот коммутатор отличным выбором для сетей с базовыми и продвинутыми нуждами.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tiandy TC-P3S010 H/0820/AT/90




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания , специальные крепления для стойки
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tiandy — это надежное и эффективное решение для создания сети различной сложности. Этот неуправляемый коммутатор форм-фактора настольный идеально подойдет для использования в небольших офисах или домашних сетях. Он оснащен 8 портами RJ45, которые обеспечивают базовую скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, а для более высоких требований предусмотрены 2 порта SFP с поддержкой скорости до 1 Гбит/с. Это позволяет устройству гибко интегрироваться в существующую сетевую инфраструктуру и повысить её масштабируемость. Коммутатор поддерживает стандарты PoE 802.3af и 802.3at, что дает возможность питания совместимых устройств непосредственно через сеть Ethernet, избавляя от необходимости в дополнительных кабелях электропитания. С весом всего в 1 кг, он достаточно легок для установки в любом удобном месте, не занимая много пространства. Размер таблицы MAC-адресов на 2000 записей позволяет эффективно управлять передачей данных и поддерживать стабильную работу сети. Уровень коммутации L2 обеспечивает отличное балансирование нагрузки и разделение трафика, гарантируя бесперебойное функционирование сетевых устройств. Бренд Tiandy славится своим качеством и надежностью, делая этот коммутатор отличным выбором для сетей с базовыми и продвинутыми нуждами.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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