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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727889
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0)
Эта купольная камера видеонаблюдения Tiandy станет надёжным помощником для уличного наблюдения в любых условиях. Класс защиты IP67 обеспечивает полную герметичность — ни дождь, ни пыль ей не страшны. Камера отлично работает в экстремальном диапазоне температур от -40 до +65 °C, поэтому стабильно функционирует и в жару, и в мороз. Микрофон позволяет получать не только картинку, но и звук, что важно для контроля на объекте.
Матрица на 4 мегапикселя и разрешение 2592х1520 пикселей обеспечивают чёткие, детализированные изображения. Аппаратный WDR и функция день/ночь гарантируют качественную картинку даже при сложном освещении, а ИК-подсветка позволяет видеть всё происходящее круглосуточно. Возможность установки карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ открывает простор для автономной видеозаписи на долгое время. Белый корпус впишется в любой экстерьер и не бросается в глаза.
Эта купольная камера видеонаблюдения Tiandy станет надёжным помощником для уличного наблюдения в любых условиях. Класс защиты IP67 обеспечивает полную герметичность — ни дождь, ни пыль ей не страшны. Камера отлично работает в экстремальном диапазоне температур от -40 до +65 °C, поэтому стабильно функционирует и в жару, и в мороз. Микрофон позволяет получать не только картинку, но и звук, что важно для контроля на объекте.
Матрица на 4 мегапикселя и разрешение 2592х1520 пикселей обеспечивают чёткие, детализированные изображения. Аппаратный WDR и функция день/ночь гарантируют качественную картинку даже при сложном освещении, а ИК-подсветка позволяет видеть всё происходящее круглосуточно. Возможность установки карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ открывает простор для автономной видеозаписи на долгое время. Белый корпус впишется в любой экстерьер и не бросается в глаза.
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0)