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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0)

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727889
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
562

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0)

Эта купольная камера видеонаблюдения Tiandy станет надёжным помощником для уличного наблюдения в любых условиях. Класс защиты IP67 обеспечивает полную герметичность — ни дождь, ни пыль ей не страшны. Камера отлично работает в экстремальном диапазоне температур от -40 до +65 °C, поэтому стабильно функционирует и в жару, и в мороз. Микрофон позволяет получать не только картинку, но и звук, что важно для контроля на объекте. Матрица на 4 мегапикселя и разрешение 2592х1520 пикселей обеспечивают чёткие, детализированные изображения. Аппаратный WDR и функция день/ночь гарантируют качественную картинку даже при сложном освещении, а ИК-подсветка позволяет видеть всё происходящее круглосуточно. Возможность установки карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ открывает простор для автономной видеозаписи на долгое время. Белый корпус впишется в любой экстерьер и не бросается в глаза.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Эта купольная камера видеонаблюдения Tiandy станет надёжным помощником для уличного наблюдения в любых условиях. Класс защиты IP67 обеспечивает полную герметичность — ни дождь, ни пыль ей не страшны. Камера отлично работает в экстремальном диапазоне температур от -40 до +65 °C, поэтому стабильно функционирует и в жару, и в мороз. Микрофон позволяет получать не только картинку, но и звук, что важно для контроля на объекте. Матрица на 4 мегапикселя и разрешение 2592х1520 пикселей обеспечивают чёткие, детализированные изображения. Аппаратный WDR и функция день/ночь гарантируют качественную картинку даже при сложном освещении, а ИК-подсветка позволяет видеть всё происходящее круглосуточно. Возможность установки карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ открывает простор для автономной видеозаписи на долгое время. Белый корпус впишется в любой экстерьер и не бросается в глаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XP W/E/Y/2.8mm/V4.0 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34XP W/E/Y/2.8/V4.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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