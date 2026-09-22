Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3)
Уличная видеокамера Tiandy в элегантном белом купольном корпусе — надёжное решение для круглосуточного видеонаблюдения в любых условиях. За счёт широкого диапазона рабочих температур от -40 до +60 °С камера уверенно функционирует как в лютый мороз, так и под палящим солнцем. Матрица с разрешением 4 МПикс. и аппаратный WDR гарантируют чёткое, детализированное изображение даже при сложном освещении. Встроенный микрофон не пропустит важных звуков, а ИК-подсветка и функция день/ночь обеспечат отличный обзор в полной темноте и при слабом свете. Поддержка карт microSD объёмом до 512 ГБ позволяет хранить большие архивы видеозаписей непосредственно на камере, а разъём RJ-45 делает подключение максимально удобным.
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Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3)