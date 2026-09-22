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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3)

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727886
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
542

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3)

Уличная видеокамера Tiandy в элегантном белом купольном корпусе — надёжное решение для круглосуточного видеонаблюдения в любых условиях. За счёт широкого диапазона рабочих температур от -40 до +60 °С камера уверенно функционирует как в лютый мороз, так и под палящим солнцем. Матрица с разрешением 4 МПикс. и аппаратный WDR гарантируют чёткое, детализированное изображение даже при сложном освещении. Встроенный микрофон не пропустит важных звуков, а ИК-подсветка и функция день/ночь обеспечат отличный обзор в полной темноте и при слабом свете. Поддержка карт microSD объёмом до 512 ГБ позволяет хранить большие архивы видеозаписей непосредственно на камере, а разъём RJ-45 делает подключение максимально удобным.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3)




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера Tiandy в элегантном белом купольном корпусе — надёжное решение для круглосуточного видеонаблюдения в любых условиях. За счёт широкого диапазона рабочих температур от -40 до +60 °С камера уверенно функционирует как в лютый мороз, так и под палящим солнцем. Матрица с разрешением 4 МПикс. и аппаратный WDR гарантируют чёткое, детализированное изображение даже при сложном освещении. Встроенный микрофон не пропустит важных звуков, а ИК-подсветка и функция день/ночь обеспечат отличный обзор в полной темноте и при слабом свете. Поддержка карт microSD объёмом до 512 ГБ позволяет хранить большие архивы видеозаписей непосредственно на камере, а разъём RJ-45 делает подключение максимально удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C34KN I3/E/Y/C/SD/2.8/V4.3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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