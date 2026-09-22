Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1)
Видеокамера Tiandy представляет собой надежное и современное решение для систем уличного видеонаблюдения. Это устройство выполнено в стильном купольном корпусе белого цвета, обеспечивающем защиту по стандарту IP66, что гарантирует превосходную защиту от пыли и влаги. Камера оснащена матрицей с разрешением 2 МПикс., что позволяет получать четкое изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей. Для работы в сложных условиях освещения предусмотрена цифровая технология WDR, а функция день/ночь обеспечивает превосходное качество изображения вне зависимости от времени суток. Интегрированная ИК подсветка позволяет вести видеонаблюдение в темноте на дальности, необходимой для большинства типичных сценариев. Встроенный микрофон дает возможность записи звука, дополняя видеоинформацию важными аудиодеталями. Камера поддерживает карты памяти объемом до 512 ГБ, что позволяет хранить значительное количество видеоматериала непосредственно на устройстве. Температурный диапазон рабочего режима от -35 до +60 °С обеспечивает стабильность работы камеры даже в экстремальных погодных условиях. Для интеграции в сетевые системы камера оборудована портом RJ-45, упрощающим подключение и настройку. Видеокамера Tiandy — это сочетание надежности, высокого качества изображения и функциональности, необходимое для обеспечения безопасного видеонаблюдения в любых условиях.
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Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy Lite TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8mm/V4.1 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (TC-C32XN I3/E/Y/M/2.8/V4.1)