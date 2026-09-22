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Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU)

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Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727868
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Характеристики

Бренд
Imou
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
390

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU)

Видеокамера Imou — это надежное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее для установки внутри помещений. Она выполнена в элегантном белом купольном корпусе, который гармонично впишется в любой интерьер. Камера оснащена 5-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое разрешение 2880x1620 пикселей, что позволяет получать четкое и детализированное изображение. Благодаря встроенному микрофону, камера записывает не только видео, но и аудио, предоставляя полноту информации о происходящем на объекте. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество изображения в условиях сложного освещения, делая картинку более четкой. Камера также оборудована инфракрасной подсветкой, что обеспечивает надежную работу в темное время суток. Для хранения записей предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ, что позволит сохранить значительное количество видеофайлов без необходимости частой очистки памяти. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет легко интегрировать камеру в существующую сеть без необходимости прокладывания дополнительных кабелей. С весом всего 0,31 кг, камера легко устанавливается и занимает минимум пространства. Видеокамера Imou предлагает баланс функциональности и дизайна, обеспечивая надежную охрану вашего помещения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU)




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Характеристики
Бренд
Imou
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Развернуть
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Imou — это надежное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее для установки внутри помещений. Она выполнена в элегантном белом купольном корпусе, который гармонично впишется в любой интерьер. Камера оснащена 5-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высокое разрешение 2880x1620 пикселей, что позволяет получать четкое и детализированное изображение. Благодаря встроенному микрофону, камера записывает не только видео, но и аудио, предоставляя полноту информации о происходящем на объекте. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) улучшает качество изображения в условиях сложного освещения, делая картинку более четкой. Камера также оборудована инфракрасной подсветкой, что обеспечивает надежную работу в темное время суток. Для хранения записей предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ, что позволит сохранить значительное количество видеофайлов без необходимости частой очистки памяти. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет легко интегрировать камеру в существующую сеть без необходимости прокладывания дополнительных кабелей. С весом всего 0,31 кг, камера легко устанавливается и занимает минимум пространства. Видеокамера Imou предлагает баланс функциональности и дизайна, обеспечивая надежную охрану вашего помещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Imou Ranger2 5MP-H2 Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-K2EP-5H2W-IMOU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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