Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I551(1.05mm) 1.05-1.05мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I551(1.05mm) 1.05-1.05мм цв. корп.:белый
Видеокамера HiWatch — это современное решение для обеспечения безопасности, предназначенное для уличной установки. Она выполнена в элегантном белом корпусе купольного типа, что позволяет ей гармонично вписываться практически в любую окружающую среду. Важной особенностью камеры является высокая степень защиты IP67, обеспечивающая надежную защиту от пыли и влаги, что делает её идеальным выбором для использования в различных погодных условиях. Камера оснащена матрицей с разрешением 5 Мегапикселей, что позволяет получать изображение в четком разрешении 2592х1944 пикселей. Благодаря встроенной ИК подсветке и функции день/ночь, видеокамера обеспечивает высококачественную съемку как днем, так и в условиях недостаточного освещения, сохраняя детальность и качество изображения. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с сложными условиями освещения, улучшая качество картинки, особенно при ярком фоне или высокой контрастности сцены. Камера поддерживает карты памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 ГБ, что позволяет сохранять записи напрямую на устройство для дальнейшего просмотра и анализа. HiWatch характеризуется небольшим весом в 0,32 кг и обладает рабочим температурным диапазоном от -10 до +50 °C. Эта видеокамера является надежным и эффективным инструментом для видеонаблюдения на улице, предлагая высокую производительность и долговечность в сочетании с передовыми функциями безопасности.
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