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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727862
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый

Видеокамера HiWatch сочетает надёжную защиту и продуманную функциональность для уличного наблюдения. Корпус с классом IP66 не боится дождя и пыли, а вес всего 0,4 кг облегчает монтаж на любых поверхностях. Благодаря разрешению 2560x1440 Пикс. и 4-мегапиксельной матрице картинка получается детализированной и чёткой при любом освещении. Встроенная функция день/ночь и ИК-подсветка обеспечивают уверенный контроль территории даже в полной темноте. Цифровой WDR помогает справляться со сложными условиями контрастного освещения. Микрофон фиксирует не только происходящее в кадре, но и звук вокруг, а наличие Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Лаконичный цилиндрический корпус в белом цвете гармонично впишется в любой экстерьер.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch сочетает надёжную защиту и продуманную функциональность для уличного наблюдения. Корпус с классом IP66 не боится дождя и пыли, а вес всего 0,4 кг облегчает монтаж на любых поверхностях. Благодаря разрешению 2560x1440 Пикс. и 4-мегапиксельной матрице картинка получается детализированной и чёткой при любом освещении. Встроенная функция день/ночь и ИК-подсветка обеспечивают уверенный контроль территории даже в полной темноте. Цифровой WDR помогает справляться со сложными условиями контрастного освещения. Микрофон фиксирует не только происходящее в кадре, но и звук вокруг, а наличие Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Лаконичный цилиндрический корпус в белом цвете гармонично впишется в любой экстерьер.
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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