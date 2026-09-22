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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727861
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(2.8mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Уличная цилиндрическая видеокамера HiWatch — выбор для тех, кто не хочет идти на компромиссы между надёжностью и удобством. Степень защиты IP66 гарантирует, что камера выдержит любые осадки и пыль, а температура от -30 до +60 °C позволяет работать в суровых зимах и жарком лете. Благодаря встроенному микрофону камера фиксирует не только изображение, но и звук — теперь никакой важный момент не ускользнёт.
Разрешение 4 МПикс. обеспечивает высокую детализацию, а инфракрасная подсветка даёт вести наблюдение даже в полной темноте. Белый корпус органично впишется в экстерьер любой территории. Не придётся волноваться о пропущенных кадрах: поддержка microSD-карт объёмом до 512 ГБ позволяет хранить ещё больше записей. Беспроводное Wi-Fi подключение и порт RJ-45 открывают гибкие варианты монтажа и передачи данных. Камера весит всего 0,4 кг — легко устанавливается даже одному человеку.
Уличная цилиндрическая видеокамера HiWatch — выбор для тех, кто не хочет идти на компромиссы между надёжностью и удобством. Степень защиты IP66 гарантирует, что камера выдержит любые осадки и пыль, а температура от -30 до +60 °C позволяет работать в суровых зимах и жарком лете. Благодаря встроенному микрофону камера фиксирует не только изображение, но и звук — теперь никакой важный момент не ускользнёт.
Разрешение 4 МПикс. обеспечивает высокую детализацию, а инфракрасная подсветка даёт вести наблюдение даже в полной темноте. Белый корпус органично впишется в экстерьер любой территории. Не придётся волноваться о пропущенных кадрах: поддержка microSD-карт объёмом до 512 ГБ позволяет хранить ещё больше записей. Беспроводное Wi-Fi подключение и порт RJ-45 открывают гибкие варианты монтажа и передачи данных. Камера весит всего 0,4 кг — легко устанавливается даже одному человеку.
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450W(2.8mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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