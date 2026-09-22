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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727856
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252W(E) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I252W(E) (2.8 MM))
IP-камера HiWatch DS-I252W(D) (2.8 mm) оснащена фиксированным объективом и сенсором CMOS 2 Мп для четкой съемки видео в системе наблюдения. Технология DWDR обеспечивает детализированное изображение при яркой засветке. Для съемки в ночное время реализована система инфракрасной подсветки EXIR с дальностью 30 м. Камера выполнена в корпусе купольной формы, который устойчив к воздействию влаги и пыли по стандарту IP66. В устройстве установлен детектор движения, который позволяет начинать съемку только при обнаружении движущегося объекта для экономии памяти и электроэнергии. Динамик и микрофон гарантируют двухстороннюю аудиосвязь с четким звуком. Подключение камеры HiWatch DS-I252W(D) возможно по проводному интерфейсу RJ45 и беспроводной технологии Wi-Fi.
IP-камера HiWatch DS-I252W(D) (2.8 mm) оснащена фиксированным объективом и сенсором CMOS 2 Мп для четкой съемки видео в системе наблюдения. Технология DWDR обеспечивает детализированное изображение при яркой засветке. Для съемки в ночное время реализована система инфракрасной подсветки EXIR с дальностью 30 м. Камера выполнена в корпусе купольной формы, который устойчив к воздействию влаги и пыли по стандарту IP66. В устройстве установлен детектор движения, который позволяет начинать съемку только при обнаружении движущегося объекта для экономии памяти и электроэнергии. Динамик и микрофон гарантируют двухстороннюю аудиосвязь с четким звуком. Подключение камеры HiWatch DS-I252W(D) возможно по проводному интерфейсу RJ45 и беспроводной технологии Wi-Fi.
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252W(E) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I252W(E) (2.8 MM)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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