Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214W(C)(4mm) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Видеокамера HiWatch — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для эффективного видеонаблюдения. Оснащенная микрофоном, эта камера обеспечивает не только высококачественное изображение, но и захват звуков окружающей среды, что позволяет получать максимальную информацию о происходящем. Камера выполнена в элегантном белом корпусе и поддерживает максимальный объем карты памяти до 256 Гб, что позволяет хранить большое количество записей. Устройство адаптировано к работе при различных температурах — от -10 до +40 °С, что делает его универсальным решением как для внутреннего, так и для наружного наблюдения. Защита корпуса IP66 гарантирует устойчивость к воздействию пыли и влаги. Поддержка Wi-Fi и наличие порта RJ-45 делают процесс подключения к интернету и локальной сети предельно простым и гибким, что подходит для разнообразных сценариев установки. Камера оснащена инфракрасной подсветкой, которая обеспечивает великолепное качество съемки даже в условиях слабой освещенности, переключение между режимами день/ночь происходит автоматически. Сматрица с разрешением 2 МП и съемка в формате 1920x1080 пикселей гарантируют четкое и детализированное изображение. А цифровой WDR помогает справляться со сложными условиями освещения, улучшая качество записи при неоднородной освещенности. Видеокамера весит всего 0,11 кг, что облегчает ее установку на любых поверхностях. HiWatch предлагает современное решение для видеонаблюдения, сочетающее в себе высокую функциональность и простоту использования.
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