Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый
Видеокамера HIKVISION — это надежное и функциональное решение для организации уличного видеонаблюдения. Оборудованная передовой 4-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает кристально четкое изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Поддержка аппаратного WDR и функции день/ночь позволяет получать качественное видео даже в условиях сложного освещения и при переходах между дневным и ночным режимами. Степень защиты IP66 позволяет камере работать в любых погодных условиях, от сильного дождя до пыльной бури, а рабочая температура в диапазоне от -30 до +65 °С делает её идеальным выбором для самых экстремальных климатических зон. Цветовой корпус, доступный в белом и черном исполнении, дает возможность подобрать устройство под внешний вид здания или общую концепцию безопасности. Встроенный микрофон добавляет дополнительное преимущество, позволяя записывать не только видеоизображение, но и звук, что может быть критично для более полного понимания происходящих событий. Наличие Wi-Fi и порта RJ-45 обеспечивает гибкость в подключении к системам передачи данных, сделав установку и интеграцию с другими системами простыми и удобными. Камера поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет записывать видео в течение длительного времени без необходимости частого обслуживания системы хранения данных. ИК подсветка расширяет возможности видеосъемки в ночное время, обеспечивая видимость на значительном расстоянии. Бренд HikVision гарантирует надежность и высокое качество продукции, что делает эту видеокамеру идеальным решением для установки в жилых и коммерческих зонах, где необходимы надежность и безопасность.
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