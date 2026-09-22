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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727846
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый

Видеокамера HIKVISION — это надежное и функциональное решение для организации уличного видеонаблюдения. Оборудованная передовой 4-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает кристально четкое изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Поддержка аппаратного WDR и функции день/ночь позволяет получать качественное видео даже в условиях сложного освещения и при переходах между дневным и ночным режимами. Степень защиты IP66 позволяет камере работать в любых погодных условиях, от сильного дождя до пыльной бури, а рабочая температура в диапазоне от -30 до +65 °С делает её идеальным выбором для самых экстремальных климатических зон. Цветовой корпус, доступный в белом и черном исполнении, дает возможность подобрать устройство под внешний вид здания или общую концепцию безопасности. Встроенный микрофон добавляет дополнительное преимущество, позволяя записывать не только видеоизображение, но и звук, что может быть критично для более полного понимания происходящих событий. Наличие Wi-Fi и порта RJ-45 обеспечивает гибкость в подключении к системам передачи данных, сделав установку и интеграцию с другими системами простыми и удобными. Камера поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет записывать видео в течение длительного времени без необходимости частого обслуживания системы хранения данных. ИК подсветка расширяет возможности видеосъемки в ночное время, обеспечивая видимость на значительном расстоянии. Бренд HikVision гарантирует надежность и высокое качество продукции, что делает эту видеокамеру идеальным решением для установки в жилых и коммерческих зонах, где необходимы надежность и безопасность.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +65 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION — это надежное и функциональное решение для организации уличного видеонаблюдения. Оборудованная передовой 4-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает кристально четкое изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Поддержка аппаратного WDR и функции день/ночь позволяет получать качественное видео даже в условиях сложного освещения и при переходах между дневным и ночным режимами. Степень защиты IP66 позволяет камере работать в любых погодных условиях, от сильного дождя до пыльной бури, а рабочая температура в диапазоне от -30 до +65 °С делает её идеальным выбором для самых экстремальных климатических зон. Цветовой корпус, доступный в белом и черном исполнении, дает возможность подобрать устройство под внешний вид здания или общую концепцию безопасности. Встроенный микрофон добавляет дополнительное преимущество, позволяя записывать не только видеоизображение, но и звук, что может быть критично для более полного понимания происходящих событий. Наличие Wi-Fi и порта RJ-45 обеспечивает гибкость в подключении к системам передачи данных, сделав установку и интеграцию с другими системами простыми и удобными. Камера поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет записывать видео в течение длительного времени без необходимости частого обслуживания системы хранения данных. ИК подсветка расширяет возможности видеосъемки в ночное время, обеспечивая видимость на значительном расстоянии. Бренд HikVision гарантирует надежность и высокое качество продукции, что делает эту видеокамеру идеальным решением для установки в жилых и коммерческих зонах, где необходимы надежность и безопасность.
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE/W(F1)(T5) Wi-Fi 4-4мм корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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