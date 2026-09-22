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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 60 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727844
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 60 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

Видеокамера HikVision в прочном цилиндрическом корпусе надёжно работает на улице — не боится даже сильного дождя и пыли благодаря высокой степени защиты IP67. Белый корпус гармонично впишется в любой экстерьер. Сверхчёткая картинка с разрешением 3840x2160 пикселей и 2-мегапиксельная матрица позволят рассмотреть важные детали даже при сложном освещении — помогает цифровой WDR. Яркая ИК-подсветка до 60 метров обеспечивает уверенное видеонаблюдение и ночью, а функция «день/ночь» плавно подстраивается под меняющиеся условия. Камера легко выдерживает морозы до -30?°C и жару до +60?°C, а значит будет надёжной в любое время года. Поддержка карт памяти microSD до 512 ГБ даёт простор для долгой автономной записи, а благодаря порту RJ-45 подключение и интеграция не вызовут сложностей.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 60 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision в прочном цилиндрическом корпусе надёжно работает на улице — не боится даже сильного дождя и пыли благодаря высокой степени защиты IP67. Белый корпус гармонично впишется в любой экстерьер. Сверхчёткая картинка с разрешением 3840x2160 пикселей и 2-мегапиксельная матрица позволят рассмотреть важные детали даже при сложном освещении — помогает цифровой WDR. Яркая ИК-подсветка до 60 метров обеспечивает уверенное видеонаблюдение и ночью, а функция «день/ночь» плавно подстраивается под меняющиеся условия. Камера легко выдерживает морозы до -30?°C и жару до +60?°C, а значит будет надёжной в любое время года. Поддержка карт памяти microSD до 512 ГБ даёт простор для долгой автономной записи, а благодаря порту RJ-45 подключение и интеграция не вызовут сложностей.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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