Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Видеокамера HikVision предназначена для высококачественного наружного видеонаблюдения, обеспечивая надежную защиту и четкость изображения в любых условиях. Эта камера, выполненная в цилиндрическом корпусе белого цвета, обладает степенью защиты IP67, что обеспечивает её устойчивость к пыли и влаге, делая её идеальным выбором для уличной установки. Камера оснащена современной матрицей с разрешением 8 мегапикселей, что позволяет получать детализированное изображение с разрешением до 3840x2160 пикселей. Встроенная ИК подсветка обеспечивает надежное ночное видение, а функция день/ночь автоматически адаптирует работу камеры к условиям освещенности, предоставляя четкое изображение в любое время суток. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) способствует качественной обработке изображения в сложных и контрастных условиях освещения, идеален для ситуаций, когда необходимо избежать засветки и теней. Поддержка карт памяти объемом до 512 ГБ позволяет хранить большие объемы видеоинформации непосредственно на устройстве. Камера весом 1 кг способна работать в широком диапазоне температур — от -30 до +60 °С, что гарантирует её бесперебойную работу в различных климатических условиях. Подключение осуществляется через порт RJ-45, обеспечивая надежную и стабильную передачу данных. Бренд HikVision, широко известный в индустрии систем безопасности, гарантирует высокое качество и надежность. Эта камера видеонаблюдения сочетает в себе передовые технологии и прочную конструкцию, обеспечивая безопасность и спокойствие в любых условиях.
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