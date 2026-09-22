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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 13
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 14
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 15
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 13
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 14
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 15
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727843
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

Видеокамера HikVision предназначена для высококачественного наружного видеонаблюдения, обеспечивая надежную защиту и четкость изображения в любых условиях. Эта камера, выполненная в цилиндрическом корпусе белого цвета, обладает степенью защиты IP67, что обеспечивает её устойчивость к пыли и влаге, делая её идеальным выбором для уличной установки. Камера оснащена современной матрицей с разрешением 8 мегапикселей, что позволяет получать детализированное изображение с разрешением до 3840x2160 пикселей. Встроенная ИК подсветка обеспечивает надежное ночное видение, а функция день/ночь автоматически адаптирует работу камеры к условиям освещенности, предоставляя четкое изображение в любое время суток. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) способствует качественной обработке изображения в сложных и контрастных условиях освещения, идеален для ситуаций, когда необходимо избежать засветки и теней. Поддержка карт памяти объемом до 512 ГБ позволяет хранить большие объемы видеоинформации непосредственно на устройстве. Камера весом 1 кг способна работать в широком диапазоне температур — от -30 до +60 °С, что гарантирует её бесперебойную работу в различных климатических условиях. Подключение осуществляется через порт RJ-45, обеспечивая надежную и стабильную передачу данных. Бренд HikVision, широко известный в индустрии систем безопасности, гарантирует высокое качество и надежность. Эта камера видеонаблюдения сочетает в себе передовые технологии и прочную конструкцию, обеспечивая безопасность и спокойствие в любых условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision предназначена для высококачественного наружного видеонаблюдения, обеспечивая надежную защиту и четкость изображения в любых условиях. Эта камера, выполненная в цилиндрическом корпусе белого цвета, обладает степенью защиты IP67, что обеспечивает её устойчивость к пыли и влаге, делая её идеальным выбором для уличной установки. Камера оснащена современной матрицей с разрешением 8 мегапикселей, что позволяет получать детализированное изображение с разрешением до 3840x2160 пикселей. Встроенная ИК подсветка обеспечивает надежное ночное видение, а функция день/ночь автоматически адаптирует работу камеры к условиям освещенности, предоставляя четкое изображение в любое время суток. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) способствует качественной обработке изображения в сложных и контрастных условиях освещения, идеален для ситуаций, когда необходимо избежать засветки и теней. Поддержка карт памяти объемом до 512 ГБ позволяет хранить большие объемы видеоинформации непосредственно на устройстве. Камера весом 1 кг способна работать в широком диапазоне температур — от -30 до +60 °С, что гарантирует её бесперебойную работу в различных климатических условиях. Подключение осуществляется через порт RJ-45, обеспечивая надежную и стабильную передачу данных. Бренд HikVision, широко известный в индустрии систем безопасности, гарантирует высокое качество и надежность. Эта камера видеонаблюдения сочетает в себе передовые технологии и прочную конструкцию, обеспечивая безопасность и спокойствие в любых условиях.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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