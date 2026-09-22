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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 60 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727842
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 60 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.21

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый

Видеокамера HikVision – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и защиту от неблагоприятных погодных условий. Эта камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета и соответствует стандарту защиты IP67, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге. Сердцем устройства является 2-мегапиксельная матрица, обеспечивающая четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Это наилучший выбор для тех, кто ценит внимание к деталям и качество изображения. Для качественного ночного наблюдения камера оснащена инфракрасной подсветкой, обеспечивающей видимость до 60 метров в полной темноте. Цифровой WDR (Wide Dynamic Range) позволяет камере справляться с условиями нестабильного освещения, улучшая картинку при ярком свету и тени. А функция "день/ночь" автоматически переключает режимы для оптимального изображения в условиях разных уровней освещенности. Камера оснащена портом RJ-45 для сетевого подключения и поддерживает установку карт памяти формата microSD объемом до 256 ГБ для локального хранения записей. Эта возможность делает камеру независимо работающей даже в случае временных перебоев с подключением к сети. Благодаря диапазону рабочих температур от -40 до +60 °C видеокамера HikVision разработана для работы в самых суровых климатических условиях, обеспечивая круглосуточный мониторинг вашей безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 60 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и защиту от неблагоприятных погодных условий. Эта камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета и соответствует стандарту защиты IP67, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге. Сердцем устройства является 2-мегапиксельная матрица, обеспечивающая четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Это наилучший выбор для тех, кто ценит внимание к деталям и качество изображения. Для качественного ночного наблюдения камера оснащена инфракрасной подсветкой, обеспечивающей видимость до 60 метров в полной темноте. Цифровой WDR (Wide Dynamic Range) позволяет камере справляться с условиями нестабильного освещения, улучшая картинку при ярком свету и тени. А функция "день/ночь" автоматически переключает режимы для оптимального изображения в условиях разных уровней освещенности. Камера оснащена портом RJ-45 для сетевого подключения и поддерживает установку карт памяти формата microSD объемом до 256 ГБ для локального хранения записей. Эта возможность делает камеру независимо работающей даже в случае временных перебоев с подключением к сети. Благодаря диапазону рабочих температур от -40 до +60 °C видеокамера HikVision разработана для работы в самых суровых климатических условиях, обеспечивая круглосуточный мониторинг вашей безопасности.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(6mm) 6-6мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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