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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727841
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E43G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый
Уличная видеокамера HikVision в купольном корпусе — надёжная защита при любой погоде. Работает при температурах от -10 до +50 °С. Благодаря разрешению 2688x1520 пикселей и 4-мегапиксельной матрице камера обеспечивает кристально чёткое видео. Продвинутая функция WDR цифровой сглаживает перепады освещённости, а режим день/ночь и ИК-подсветка до 30 метров дают отличное изображение даже в темноте. Камера укомплектована микрофоном для записи звука, поддерживает карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ — вы всегда имеете под рукой обширную видеохронику. Белый корпус на улице выглядит стильно и нейтрально, а порт RJ-45 позволяет легко подключить устройство к системе.
Уличная видеокамера HikVision в купольном корпусе — надёжная защита при любой погоде. Работает при температурах от -10 до +50 °С. Благодаря разрешению 2688x1520 пикселей и 4-мегапиксельной матрице камера обеспечивает кристально чёткое видео. Продвинутая функция WDR цифровой сглаживает перепады освещённости, а режим день/ночь и ИК-подсветка до 30 метров дают отличное изображение даже в темноте. Камера укомплектована микрофоном для записи звука, поддерживает карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ — вы всегда имеете под рукой обширную видеохронику. Белый корпус на улице выглядит стильно и нейтрально, а порт RJ-45 позволяет легко подключить устройство к системе.
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E43G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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