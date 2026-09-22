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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E43G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E43G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E43G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727841
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
325

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E43G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый

Уличная видеокамера HikVision в купольном корпусе — надёжная защита при любой погоде. Работает при температурах от -10 до +50 °С. Благодаря разрешению 2688x1520 пикселей и 4-мегапиксельной матрице камера обеспечивает кристально чёткое видео. Продвинутая функция WDR цифровой сглаживает перепады освещённости, а режим день/ночь и ИК-подсветка до 30 метров дают отличное изображение даже в темноте. Камера укомплектована микрофоном для записи звука, поддерживает карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ — вы всегда имеете под рукой обширную видеохронику. Белый корпус на улице выглядит стильно и нейтрально, а порт RJ-45 позволяет легко подключить устройство к системе.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2E43G2-U(4MM) 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера HikVision в купольном корпусе — надёжная защита при любой погоде. Работает при температурах от -10 до +50 °С. Благодаря разрешению 2688x1520 пикселей и 4-мегапиксельной матрице камера обеспечивает кристально чёткое видео. Продвинутая функция WDR цифровой сглаживает перепады освещённости, а режим день/ночь и ИК-подсветка до 30 метров дают отличное изображение даже в темноте. Камера укомплектована микрофоном для записи звука, поддерживает карты памяти microSD объёмом до 256 ГБ — вы всегда имеете под рукой обширную видеохронику. Белый корпус на улице выглядит стильно и нейтрально, а порт RJ-45 позволяет легко подключить устройство к системе.
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Доставка
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