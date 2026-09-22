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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727839
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый

Видеокамера HIKVISION представляет собой высокоэффективное устройство для организации наружного видеонаблюдения. Ее современный серый корпус выполнен в купольной конструкции, что обеспечивает надежность и защиту от внешних воздействий, соответствуя стандарту защиты IP67. Это позволяет камере функционировать в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает ее идеальным решением для использования на улице в различных климатических условиях. Камера оснащена 8-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей превосходное изображение с разрешением 3840x2160 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное видео. Цифровая технология WDR позволяет эффективно справляться с контрастом освещения на сцене, предоставляя яркие и насыщенные изображения даже в сложных условиях освещения. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью до 40 метров дает возможность получения качественного изображения даже в полной темноте. Поддержка карт памяти microSD объемом до 512 ГБ позволяет сохранять большие объемы данных непосредственно на устройстве, что упрощает управление записями и обеспечивает их безопасность. Камера поддерживает питание через Ethernet (PoE), что облегчает ее монтаж и снижает затраты на установку. Наличие порта RJ-45 гарантирует стабильное сетевое подключение, что позволяет передавать изображение в реальном времени. Видеокамера HIKVISION станет надежной частью вашей системы безопасности, предлагая передовые технологии и качественное исполнение от ведущего бренда в области видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION представляет собой высокоэффективное устройство для организации наружного видеонаблюдения. Ее современный серый корпус выполнен в купольной конструкции, что обеспечивает надежность и защиту от внешних воздействий, соответствуя стандарту защиты IP67. Это позволяет камере функционировать в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает ее идеальным решением для использования на улице в различных климатических условиях. Камера оснащена 8-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей превосходное изображение с разрешением 3840x2160 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное видео. Цифровая технология WDR позволяет эффективно справляться с контрастом освещения на сцене, предоставляя яркие и насыщенные изображения даже в сложных условиях освещения. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью до 40 метров дает возможность получения качественного изображения даже в полной темноте. Поддержка карт памяти microSD объемом до 512 ГБ позволяет сохранять большие объемы данных непосредственно на устройстве, что упрощает управление записями и обеспечивает их безопасность. Камера поддерживает питание через Ethernet (PoE), что облегчает ее монтаж и снижает затраты на установку. Наличие порта RJ-45 гарантирует стабильное сетевое подключение, что позволяет передавать изображение в реальном времени. Видеокамера HIKVISION станет надежной частью вашей системы безопасности, предлагая передовые технологии и качественное исполнение от ведущего бренда в области видеонаблюдения.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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