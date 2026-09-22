Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) 2.8-12мм цв. корп.:серый
Видеокамера HIKVISION представляет собой высокоэффективное устройство для организации наружного видеонаблюдения. Ее современный серый корпус выполнен в купольной конструкции, что обеспечивает надежность и защиту от внешних воздействий, соответствуя стандарту защиты IP67. Это позволяет камере функционировать в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает ее идеальным решением для использования на улице в различных климатических условиях. Камера оснащена 8-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей превосходное изображение с разрешением 3840x2160 пикселей, что гарантирует четкое и детализированное видео. Цифровая технология WDR позволяет эффективно справляться с контрастом освещения на сцене, предоставляя яркие и насыщенные изображения даже в сложных условиях освещения. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью до 40 метров дает возможность получения качественного изображения даже в полной темноте. Поддержка карт памяти microSD объемом до 512 ГБ позволяет сохранять большие объемы данных непосредственно на устройстве, что упрощает управление записями и обеспечивает их безопасность. Камера поддерживает питание через Ethernet (PoE), что облегчает ее монтаж и снижает затраты на установку. Наличие порта RJ-45 гарантирует стабильное сетевое подключение, что позволяет передавать изображение в реальном времени. Видеокамера HIKVISION станет надежной частью вашей системы безопасности, предлагая передовые технологии и качественное исполнение от ведущего бренда в области видеонаблюдения.
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