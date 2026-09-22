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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727838
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Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(BLACK) 2.8-2.8мм корп.:черный
Видеокамера HikVision идеально подходит для надёжного видеонаблюдения на улице: степень защиты IP67 защищает её от пыли и влаги, а рабочий диапазон температур от -40 до +60?°C гарантирует стабильную работу в любое время года. Компактный купольный корпус чёрного цвета гармонично впишется в любой экстерьер и не будет бросаться в глаза. Благодаря встроенному микрофону камера не только записывает видео, но и фиксирует звук для полной картины событий. Высокое разрешение 2688x1520 пикселей обеспечивает чёткое изображение, а ИК-подсветка и функция день/ночь позволяют получать качественное видео даже в темноте. Запись можно вести прямо на microSD карту объёмом до 256?ГБ — не требуется отдельный регистратор. Порт RJ-45 удобно интегрирует устройство в локальную сеть, а цифровой WDR помогает справляться со сложными условиями освещения.
Видеокамера HikVision идеально подходит для надёжного видеонаблюдения на улице: степень защиты IP67 защищает её от пыли и влаги, а рабочий диапазон температур от -40 до +60?°C гарантирует стабильную работу в любое время года. Компактный купольный корпус чёрного цвета гармонично впишется в любой экстерьер и не будет бросаться в глаза. Благодаря встроенному микрофону камера не только записывает видео, но и фиксирует звук для полной картины событий. Высокое разрешение 2688x1520 пикселей обеспечивает чёткое изображение, а ИК-подсветка и функция день/ночь позволяют получать качественное видео даже в темноте. Запись можно вести прямо на microSD карту объёмом до 256?ГБ — не требуется отдельный регистратор. Порт RJ-45 удобно интегрирует устройство в локальную сеть, а цифровой WDR помогает справляться со сложными условиями освещения.
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(BLACK) 2.8-2.8мм корп.:черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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