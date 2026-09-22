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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(4MM) 4-4мм цв. корп.:серый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(4MM) 4-4мм цв. корп.:серый

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(4MM) 4-4мм цв. корп.:серый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(4MM) 4-4мм цв. корп.:серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(4MM) 4-4мм цв. корп.:серый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(4MM) 4-4мм цв. корп.:серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727832
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(4MM) 4-4мм цв. корп.:серый

Эта купольная камера видеонаблюдения HikVision — надёжное решение для улицы. С прочной степенью защиты IP66 она спокойно переживёт ливень и пыль. Встроенный микрофон позволяет фиксировать не только картинку, но и звук, а благодаря ИК-подсветке вы получите чёткое изображение даже в полной темноте. 4 мегапикселя матрицы обеспечат детализированное видео в любое время суток. Поддержка карточек microSD до 256 Гб избавляет от лишних проводов — и все записи будут аккуратно храниться прямо на устройстве. Монтаж не составит труда: компактный корпус (всего 0,57 кг) и классический белый цвет подойдут для любого фасада. Работает без перебоев в диапазоне температур от -20 до +60 °C — эта камера выдержит и морозы, и жару. Порт RJ-45 позволяет легко подключаться к сетям. Отличный выбор для контроля территории при любых погодных условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(4MM) 4-4мм цв. корп.:серый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Эта купольная камера видеонаблюдения HikVision — надёжное решение для улицы. С прочной степенью защиты IP66 она спокойно переживёт ливень и пыль. Встроенный микрофон позволяет фиксировать не только картинку, но и звук, а благодаря ИК-подсветке вы получите чёткое изображение даже в полной темноте. 4 мегапикселя матрицы обеспечат детализированное видео в любое время суток. Поддержка карточек microSD до 256 Гб избавляет от лишних проводов — и все записи будут аккуратно храниться прямо на устройстве. Монтаж не составит труда: компактный корпус (всего 0,57 кг) и классический белый цвет подойдут для любого фасада. Работает без перебоев в диапазоне температур от -20 до +60 °C — эта камера выдержит и морозы, и жару. Порт RJ-45 позволяет легко подключаться к сетям. Отличный выбор для контроля территории при любых погодных условиях.
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(4MM) 4-4мм цв. корп.:серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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