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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв.

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727830
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
760

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв.

HikVision представляет уличную видеокамеру с крепким купольным корпусом в лаконичном белом цвете — такое решение гармонично впишется в любой экстерьер и при этом отличается повышенной стойкостью к пыли и влаге (IP67). Камера работает в диапазоне температур от -10 до +40 °C, поэтому идеально подходит для круглогодичного наблюдения на улице. Детализированное изображение обеспечит матрица 2 МПикс. и разрешение 1920x1080 пикселей. Видимость в полной темноте — до 30 метров благодаря ИК-подсветке. Функция день/ночь гарантирует чёткость картинки при любом освещении, а цифровой WDR помогает сохранять детали даже при сложном контрасте света и тени. Запись можно вести на microSD-карты объёмом до 512 ГБ — видеоматериалы всегда под рукой прямо на камере. Поддерживается питание PoE: это удобное решение для быстрого монтажа — один кабель соединяет всё необходимое. Порт RJ-45 обеспечивает уверенное сетевое подключение для удалённого доступа и мониторинга.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв.




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
HikVision представляет уличную видеокамеру с крепким купольным корпусом в лаконичном белом цвете — такое решение гармонично впишется в любой экстерьер и при этом отличается повышенной стойкостью к пыли и влаге (IP67). Камера работает в диапазоне температур от -10 до +40 °C, поэтому идеально подходит для круглогодичного наблюдения на улице. Детализированное изображение обеспечит матрица 2 МПикс. и разрешение 1920x1080 пикселей. Видимость в полной темноте — до 30 метров благодаря ИК-подсветке. Функция день/ночь гарантирует чёткость картинки при любом освещении, а цифровой WDR помогает сохранять детали даже при сложном контрасте света и тени. Запись можно вести на microSD-карты объёмом до 512 ГБ — видеоматериалы всегда под рукой прямо на камере. Поддерживается питание PoE: это удобное решение для быстрого монтажа — один кабель соединяет всё необходимое. Порт RJ-45 обеспечивает уверенное сетевое подключение для удалённого доступа и мониторинга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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