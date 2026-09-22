Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -10 до +40 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727830
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв.
HikVision представляет уличную видеокамеру с крепким купольным корпусом в лаконичном белом цвете — такое решение гармонично впишется в любой экстерьер и при этом отличается повышенной стойкостью к пыли и влаге (IP67). Камера работает в диапазоне температур от -10 до +40 °C, поэтому идеально подходит для круглогодичного наблюдения на улице.
Детализированное изображение обеспечит матрица 2 МПикс. и разрешение 1920x1080 пикселей. Видимость в полной темноте — до 30 метров благодаря ИК-подсветке. Функция день/ночь гарантирует чёткость картинки при любом освещении, а цифровой WDR помогает сохранять детали даже при сложном контрасте света и тени.
Запись можно вести на microSD-карты объёмом до 512 ГБ — видеоматериалы всегда под рукой прямо на камере. Поддерживается питание PoE: это удобное решение для быстрого монтажа — один кабель соединяет всё необходимое. Порт RJ-45 обеспечивает уверенное сетевое подключение для удалённого доступа и мониторинга.
HikVision представляет уличную видеокамеру с крепким купольным корпусом в лаконичном белом цвете — такое решение гармонично впишется в любой экстерьер и при этом отличается повышенной стойкостью к пыли и влаге (IP67). Камера работает в диапазоне температур от -10 до +40 °C, поэтому идеально подходит для круглогодичного наблюдения на улице.
Детализированное изображение обеспечит матрица 2 МПикс. и разрешение 1920x1080 пикселей. Видимость в полной темноте — до 30 метров благодаря ИК-подсветке. Функция день/ночь гарантирует чёткость картинки при любом освещении, а цифровой WDR помогает сохранять детали даже при сложном контрасте света и тени.
Запись можно вести на microSD-карты объёмом до 512 ГБ — видеоматериалы всегда под рукой прямо на камере. Поддерживается питание PoE: это удобное решение для быстрого монтажа — один кабель соединяет всё необходимое. Порт RJ-45 обеспечивает уверенное сетевое подключение для удалённого доступа и мониторинга.
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) 2.8-2.8мм цв.