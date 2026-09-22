Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-TY1 (ЗМР) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Уличная камера видеонаблюдения Ezviz — ваш надежный страж в любое время суток. Благодаря функции день/ночь и мощной ИК-подсветке на 10 метров, она выдаёт чёткое изображение даже в полной темноте. Разрешение 2304x1296 пикселей и 3-мегапиксельная матрица фиксируют важные детали, а цифровой WDR помогает избежать засветок и тёмных участков. Камера готова к работе даже в непростых условиях: она отлично функционирует при температурах от -10 до +45 °С. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать происходящее, что даёт полный контроль над ситуацией. Поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ обеспечивает длительное хранение записей прямо на устройстве. Белый корпус легко впишется в экстерьер. Камера оборудована Wi-Fi и портом RJ-45 — выбирайте удобный способ подключения. Ezviz — умный выбор для безопасности вашего дома или бизнеса на улице.
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