Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый
Видеокамера Ezviz идеально подходит для обеспечения безопасности и наблюдения за вашим домом или офисом. Эта уличная камера выполнена в стильном белом корпусе и обладает степенью защиты IP65, что делает её устойчивой к пыли и влаге, обеспечивая стабильную работу в различных погодных условиях. Она оснащена чувствительным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и звук, обеспечивая полное наблюдение. Камера поддерживает максимальный объем карты памяти до 512 ГБ, благодаря чему вы можете хранить большое количество записанных данных. Она оснащена высококачественной матрицей с разрешением 5 МПикс., что обеспечивает четкое изображение с разрешением 2880x1620 пикселей. Также в устройстве реализована функция цифрового WDR, которая позволяет получать детализированное изображение даже при сложном освещении. Для круглосуточного наблюдения камера имеет ИК подсветку, обеспечивая видимость в темное время суток. Функция "день/ночь" автоматически переключает режимы, адаптируясь к условиям освещения. Работа устройства возможна в экстремальных температурных диапазонах от -30 до +50 °С, что делает её универсальным решением для самых разных климатических зон. Видеокамера поддерживает подключение к сети через Wi-Fi, что упрощает её монтаж и настройку. Также присутствует порт RJ-45 для проводного подключения. Этот современный и надежный гаджет от бренда Ezviz станет отличным дополнением вашей системы безопасности.
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