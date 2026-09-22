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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727826
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Характеристики

Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP65
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
960

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый

Видеокамера Ezviz идеально подходит для обеспечения безопасности и наблюдения за вашим домом или офисом. Эта уличная камера выполнена в стильном белом корпусе и обладает степенью защиты IP65, что делает её устойчивой к пыли и влаге, обеспечивая стабильную работу в различных погодных условиях. Она оснащена чувствительным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и звук, обеспечивая полное наблюдение. Камера поддерживает максимальный объем карты памяти до 512 ГБ, благодаря чему вы можете хранить большое количество записанных данных. Она оснащена высококачественной матрицей с разрешением 5 МПикс., что обеспечивает четкое изображение с разрешением 2880x1620 пикселей. Также в устройстве реализована функция цифрового WDR, которая позволяет получать детализированное изображение даже при сложном освещении. Для круглосуточного наблюдения камера имеет ИК подсветку, обеспечивая видимость в темное время суток. Функция "день/ночь" автоматически переключает режимы, адаптируясь к условиям освещения. Работа устройства возможна в экстремальных температурных диапазонах от -30 до +50 °С, что делает её универсальным решением для самых разных климатических зон. Видеокамера поддерживает подключение к сети через Wi-Fi, что упрощает её монтаж и настройку. Также присутствует порт RJ-45 для проводного подключения. Этот современный и надежный гаджет от бренда Ezviz станет отличным дополнением вашей системы безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP65
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ezviz идеально подходит для обеспечения безопасности и наблюдения за вашим домом или офисом. Эта уличная камера выполнена в стильном белом корпусе и обладает степенью защиты IP65, что делает её устойчивой к пыли и влаге, обеспечивая стабильную работу в различных погодных условиях. Она оснащена чувствительным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и звук, обеспечивая полное наблюдение. Камера поддерживает максимальный объем карты памяти до 512 ГБ, благодаря чему вы можете хранить большое количество записанных данных. Она оснащена высококачественной матрицей с разрешением 5 МПикс., что обеспечивает четкое изображение с разрешением 2880x1620 пикселей. Также в устройстве реализована функция цифрового WDR, которая позволяет получать детализированное изображение даже при сложном освещении. Для круглосуточного наблюдения камера имеет ИК подсветку, обеспечивая видимость в темное время суток. Функция "день/ночь" автоматически переключает режимы, адаптируясь к условиям освещения. Работа устройства возможна в экстремальных температурных диапазонах от -30 до +50 °С, что делает её универсальным решением для самых разных климатических зон. Видеокамера поддерживает подключение к сети через Wi-Fi, что упрощает её монтаж и настройку. Также присутствует порт RJ-45 для проводного подключения. Этот современный и надежный гаджет от бренда Ezviz станет отличным дополнением вашей системы безопасности.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H9C (5МР+5МР) Wi-Fi 2.8-6мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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