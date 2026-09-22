Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C PRO 4К (8МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C PRO 4К (8МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Видеокамера Ezviz – это надежное и высококачественное решение для уличного наблюдения, обеспечивающее четкое и детализированное изображение благодаря матрице на 8 мегапикселей и разрешению 3840х2160 пикселей. Камера имеет купольный корпус белого цвета с защитой IP65, что позволяет использовать её в различных погодных условиях, включая экстремальные температуры от -30 до +60 °С. Благодаря встроенному Wi-Fi, камера легко подключается к сети, обеспечивая удаленный доступ и просмотр в реальном времени. ИК подсветка с эффективностью до 30 метров позволяет получать высококачественное изображение даже в темное время суток. Камера видеонаблюдения Ezviz поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что обеспечивает длительное хранение записей. Цифровой WDR помогает улучшить качество изображения в сложных условиях освещения. Вес устройства составляет 1 кг, что делает его устойчивым и одновременно ненавязчивым элементом вашей системы безопасности. Эта камера станет отличным выбором для тех, кто ищет надежную и функциональную уличную камеру наблюдения.
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