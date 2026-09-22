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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C PRO 4К (8МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C PRO 4К (8МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C PRO 4К (8МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727825
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Характеристики

Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP65
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
824

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C PRO 4К (8МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый

Видеокамера Ezviz – это надежное и высококачественное решение для уличного наблюдения, обеспечивающее четкое и детализированное изображение благодаря матрице на 8 мегапикселей и разрешению 3840х2160 пикселей. Камера имеет купольный корпус белого цвета с защитой IP65, что позволяет использовать её в различных погодных условиях, включая экстремальные температуры от -30 до +60 °С. Благодаря встроенному Wi-Fi, камера легко подключается к сети, обеспечивая удаленный доступ и просмотр в реальном времени. ИК подсветка с эффективностью до 30 метров позволяет получать высококачественное изображение даже в темное время суток. Камера видеонаблюдения Ezviz поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что обеспечивает длительное хранение записей. Цифровой WDR помогает улучшить качество изображения в сложных условиях освещения. Вес устройства составляет 1 кг, что делает его устойчивым и одновременно ненавязчивым элементом вашей системы безопасности. Эта камера станет отличным выбором для тех, кто ищет надежную и функциональную уличную камеру наблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C PRO 4К (8МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP65
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ezviz – это надежное и высококачественное решение для уличного наблюдения, обеспечивающее четкое и детализированное изображение благодаря матрице на 8 мегапикселей и разрешению 3840х2160 пикселей. Камера имеет купольный корпус белого цвета с защитой IP65, что позволяет использовать её в различных погодных условиях, включая экстремальные температуры от -30 до +60 °С. Благодаря встроенному Wi-Fi, камера легко подключается к сети, обеспечивая удаленный доступ и просмотр в реальном времени. ИК подсветка с эффективностью до 30 метров позволяет получать высококачественное изображение даже в темное время суток. Камера видеонаблюдения Ezviz поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что обеспечивает длительное хранение записей. Цифровой WDR помогает улучшить качество изображения в сложных условиях освещения. Вес устройства составляет 1 кг, что делает его устойчивым и одновременно ненавязчивым элементом вашей системы безопасности. Эта камера станет отличным выбором для тех, кто ищет надежную и функциональную уличную камеру наблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C PRO 4К (8МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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