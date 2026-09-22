Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H8C (3МР,4MM) Wi-Fi 4-4мм цв. корп.:белый
Уличная видеокамера Ezviz — надёжное решение для круглосуточного наблюдения в любых погодных условиях. Класс защиты IP65 позволяет ей уверенно работать под дождём, снегом и пылью. Прочная купольная конструкция надёжно защищает всё, что внутри. Благодаря широкому диапазону рабочих температур от -30 до +50 °С камера не подведёт ни зимой, ни летом. Поддержка Wi-Fi и порта RJ-45 делает подключение гибким — удобно выбрать подходящий способ для вашего объекта. Белаый корпус камеры незаметен на фасадах зданий и отлично впишется в любой экстерьер. Поддержка microSD-карт объёмом до 512 ГБ позволяет хранить большой архив видеозаписей прямо на устройстве. Детализированная картинка в разрешении 1920?1080 пикселей с матрицей 3 МПикс. запечатлеет все детали. Ночная съёмка и цифровой WDR обеспечивают чёткое видео как днём, так и в сложных условиях освещения.
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