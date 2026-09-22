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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727823
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Характеристики

Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
230

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

Видеокамера Ezviz — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и качественную сборку. Камера выполнена в белом купольном корпусе, который подходит для установки на фасадах и обеспечивает надежную защиту от погодных условий. Она рассчитана на работу при экстремальных температурах от -30 до +60 °C, что делает ее идеальной для использования в любых климатических условиях. Ezviz оснащена высокочувствительной матрицей с разрешением 3 МПикс., что позволяет записывать видео с разрешением 2304x1296 пикселей. Камера поддерживает режим день/ночь, а встроенная ИК подсветка обеспечивает отличную видимость в условиях низкой освещенности. Для удобства хранения данных камера поддерживает карты памяти microSD с максимальным объемом до 256 ГБ. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю, установка и подключение камеры значительно упрощаются, а функция цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает детализированное изображение в сложных условиях освещенности. Кроме того, в камере имеется встроенный микрофон, что позволяет осуществлять запись не только видео, но и аудио, предоставляя более полную информацию о происходящем на наблюдаемой территории. Видеокамера Ezviz — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ezviz — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и качественную сборку. Камера выполнена в белом купольном корпусе, который подходит для установки на фасадах и обеспечивает надежную защиту от погодных условий. Она рассчитана на работу при экстремальных температурах от -30 до +60 °C, что делает ее идеальной для использования в любых климатических условиях. Ezviz оснащена высокочувствительной матрицей с разрешением 3 МПикс., что позволяет записывать видео с разрешением 2304x1296 пикселей. Камера поддерживает режим день/ночь, а встроенная ИК подсветка обеспечивает отличную видимость в условиях низкой освещенности. Для удобства хранения данных камера поддерживает карты памяти microSD с максимальным объемом до 256 ГБ. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю, установка и подключение камеры значительно упрощаются, а функция цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает детализированное изображение в сложных условиях освещенности. Кроме того, в камере имеется встроенный микрофон, что позволяет осуществлять запись не только видео, но и аудио, предоставляя более полную информацию о происходящем на наблюдаемой территории. Видеокамера Ezviz — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и функциональное решение для видеонаблюдения.
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H4 (3WKFL, 2.8 mm) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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