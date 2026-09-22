Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3C Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (H3C COLOR)
Видеокамера Ezviz — надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, обеспечивая эстетичное и незаметное внедрение в любой экстерьер. Устройство оснащено встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать происходящее вокруг. Поддержка Wi-Fi и сеть через порт RJ-45 обеспечивают гибкость в подключении и настройке системы. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое разрешение видеозаписей 1920x1080 пикселей. Встроенная ИК-подсветка и функция день/ночь гарантируют отличное качество съемки даже в темное время суток. Аппаратный WDR (широкий динамический диапазон) помогает справляться с сложными условиями освещения, улучшая качество изображения. Устройство совместимо с картами памяти объемом до 512 ГБ, что позволяет хранить значительные объемы информации локально. Степень защиты IP67 гарантирует высокую устойчивость камеры к пыли и влаге, делая ее идеальным выбором для эксплуатации в любых погодных условиях. Видеокамера Ezviz — это отличный выбор для вашей системы безопасности.
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