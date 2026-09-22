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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727821
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Характеристики

Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
350

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

Белая уличная видеокамера Ezviz — надёжная защита для любого сезона. Благодаря степени защиты IP67 она не боится дождя, пыли и экстремальных температур от -30 до +60 °C. Цилиндрический корпус лаконично впишется в любой экстерьер. Камера оснащена матрицей 5 МПикс. и выдаёт чёткое изображение с разрешением 2880x1620 пикселей — вы не упустите ни одной детали. Цифровой WDR поможет сохранить уверенную картинку даже при сложном освещении, а ИК-подсветка работает на расстоянии до 30 метров, обеспечивая видимость ночью. Встроенный Wi-Fi и порт RJ-45 дают гибкость в установке. Для хранения записей поддерживаются карты памяти microSD объёмом вплоть до 512 ГБ — хватит места даже для длительного архива.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Белая уличная видеокамера Ezviz — надёжная защита для любого сезона. Благодаря степени защиты IP67 она не боится дождя, пыли и экстремальных температур от -30 до +60 °C. Цилиндрический корпус лаконично впишется в любой экстерьер. Камера оснащена матрицей 5 МПикс. и выдаёт чёткое изображение с разрешением 2880x1620 пикселей — вы не упустите ни одной детали. Цифровой WDR поможет сохранить уверенную картинку даже при сложном освещении, а ИК-подсветка работает на расстоянии до 30 метров, обеспечивая видимость ночью. Встроенный Wi-Fi и порт RJ-45 дают гибкость в установке. Для хранения записей поддерживаются карты памяти microSD объёмом вплоть до 512 ГБ — хватит места даже для длительного архива.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H3 (5MP,2.8MM) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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