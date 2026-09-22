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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727820
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Характеристики

Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
стандартная (корпусная)
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
167

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
стандартная (корпусная)
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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