Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727820
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Характеристики
Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
стандартная (корпусная)
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
167
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
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Бренд
Ezviz
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
стандартная (корпусная)
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Камера видеонаблюдения IP Ezviz CS-H1C (1080P) Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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