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Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592)

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Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 4
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 5
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 6
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
до 35 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Нет
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727796
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Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
до 35 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592)

Видеокамера Tantos — надёжное решение для круглосуточного видеонаблюдения на улице. Высокое разрешение 5 МПикс. (2592х1944 пикс.) обеспечивает детализированное изображение — даже мелкие детали не ускользнут от вашего внимания. Благодаря цифровому WDR картинка остаётся чёткой при сложном освещении, а функция день/ночь и мощная ИК-подсветка до 35 метров позволяют видеть всё происходящее и при свете, и в полной темноте. Цилиндрический корпус с защитой IP66 не боится ни пыли, ни сильных ливней, а диапазон рабочих температур от -40 до +60?°C делает эту камеру настоящей универсалкой для любого времени года и климата. Удобное питание через PoE позволяет легко подключить устройство, минимизируя количество проводов. Встроенный микрофон фиксирует не только события, но и всё, что происходит вокруг. Яркий белый или строгий чёрный корпус впишется в любой экстерьер. Внушительный вес 7 кг добавляет уверенности в долговечности и устойчивости при установке.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592)




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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2592х1944 Пикс.
ИК подсветка
до 35 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tantos — надёжное решение для круглосуточного видеонаблюдения на улице. Высокое разрешение 5 МПикс. (2592х1944 пикс.) обеспечивает детализированное изображение — даже мелкие детали не ускользнут от вашего внимания. Благодаря цифровому WDR картинка остаётся чёткой при сложном освещении, а функция день/ночь и мощная ИК-подсветка до 35 метров позволяют видеть всё происходящее и при свете, и в полной темноте. Цилиндрический корпус с защитой IP66 не боится ни пыли, ни сильных ливней, а диапазон рабочих температур от -40 до +60?°C делает эту камеру настоящей универсалкой для любого времени года и климата. Удобное питание через PoE позволяет легко подключить устройство, минимизируя количество проводов. Встроенный микрофон фиксирует не только события, но и всё, что происходит вокруг. Яркий белый или строгий чёрный корпус впишется в любой экстерьер. Внушительный вес 7 кг добавляет уверенности в долговечности и устойчивости при установке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P5HDv 2.8-12мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00157592) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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