Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 4
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 5
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 6
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 7
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 8
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 9
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 10
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727794
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712)

Видеокамера Tantos — это надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Она обладает степенью защиты IP66, что обеспечивает ей стойкость к пыли и воде, делая её идеальной для использования в различных погодных условиях. Белый цвет корпуса камеры позволяет ей гармонично вписаться в любой архитектурный стиль. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое изображение в разрешении 1920x1080 пикселей. Это гарантирует, что каждая деталь будет видна даже в условиях слабого освещения. Благодаря цифровой WDR (широкий динамический диапазон), камера справляется с резкими перепадами освещения, что особенно полезно в ситуациях с контрастными световыми условиями. Функция "день/ночь" и наличие ИК-подсветки обеспечивают круглосуточное видеонаблюдение, позволяя фиксировать события даже в полной темноте. Цилиндрическая форма корпуса добавляет устройству стиль и функциональность, а его рабочий температурный диапазон от -40 до +60 °С делает эту камеру устойчивой к экстремальным климатическим условиям. Весом всего 0,38 кг, видеокамера Tantos проста в установке и настройке. Это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное и эффективное решение для уличного наблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tantos — это надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Она обладает степенью защиты IP66, что обеспечивает ей стойкость к пыли и воде, делая её идеальной для использования в различных погодных условиях. Белый цвет корпуса камеры позволяет ей гармонично вписаться в любой архитектурный стиль. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое изображение в разрешении 1920x1080 пикселей. Это гарантирует, что каждая деталь будет видна даже в условиях слабого освещения. Благодаря цифровой WDR (широкий динамический диапазон), камера справляется с резкими перепадами освещения, что особенно полезно в ситуациях с контрастными световыми условиями. Функция "день/ночь" и наличие ИК-подсветки обеспечивают круглосуточное видеонаблюдение, позволяя фиксировать события даже в полной темноте. Цилиндрическая форма корпуса добавляет устройству стиль и функциональность, а его рабочий температурный диапазон от -40 до +60 °С делает эту камеру устойчивой к экстремальным климатическим условиям. Весом всего 0,38 кг, видеокамера Tantos проста в установке и настройке. Это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное и эффективное решение для уличного наблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...