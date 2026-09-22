Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712)
Видеокамера Tantos — это надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Она обладает степенью защиты IP66, что обеспечивает ей стойкость к пыли и воде, делая её идеальной для использования в различных погодных условиях. Белый цвет корпуса камеры позволяет ей гармонично вписаться в любой архитектурный стиль. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое изображение в разрешении 1920x1080 пикселей. Это гарантирует, что каждая деталь будет видна даже в условиях слабого освещения. Благодаря цифровой WDR (широкий динамический диапазон), камера справляется с резкими перепадами освещения, что особенно полезно в ситуациях с контрастными световыми условиями. Функция "день/ночь" и наличие ИК-подсветки обеспечивают круглосуточное видеонаблюдение, позволяя фиксировать события даже в полной темноте. Цилиндрическая форма корпуса добавляет устройству стиль и функциональность, а его рабочий температурный диапазон от -40 до +60 °С делает эту камеру устойчивой к экстремальным климатическим условиям. Весом всего 0,38 кг, видеокамера Tantos проста в установке и настройке. Это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное и эффективное решение для уличного наблюдения.
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Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-P1080pUVCf 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00169712)