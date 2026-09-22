Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908)
Видеокамера Tantos – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения и прочную конструкцию. Корпус устройства выполнен в стильном белом цвете с высокой степенью защиты IP66, что гарантирует его устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и пыли. Эта камера способна функционировать в широком диапазоне температур от -40 до +60 °C, что делает ее идеальной для использования в различных климатических условиях. Снабженная встроенным микрофоном, камера Tantos обеспечивает не только качественное видеонаблюдение с разрешением 1920x1080 пикселей, но и возможность записи звука. В основе устройства находится матрица с разрешением 2 мегапикселя, обеспечивающая четкое изображение. Функция день/ночь и инфракрасная подсветка с дальностью действия до 30 метров позволяют получать четкие изображения в условиях низкой освещенности и полной темноты. Купольная форма корпуса видеокамеры не только дополняет ее лаконичный и современный дизайн, но и обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Камера не поддерживает карты памяти, что акцентирует внимание на ее основном предназначении как элемента системы видеонаблюдения с использованием облачных или локальных серверов для хранения записей. Обладая весом 0,35 кг, камера Tantos выделяется легкостью и простотой установки. Это устройство идеально подойдет для тех, кто ищет высокую надежность и функции безопасности для своего внешнего пространства.
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