Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 4
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 5
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 6
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 7
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 8
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 9
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 10
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 11
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 12
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 13
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 14
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 15
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 16
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 17
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 18
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 19
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 20
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 21
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 22
Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 16
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 17
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 18
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 19
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 20
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 21
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 22
  • Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727793
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
350

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908)

Видеокамера Tantos – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения и прочную конструкцию. Корпус устройства выполнен в стильном белом цвете с высокой степенью защиты IP66, что гарантирует его устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и пыли. Эта камера способна функционировать в широком диапазоне температур от -40 до +60 °C, что делает ее идеальной для использования в различных климатических условиях. Снабженная встроенным микрофоном, камера Tantos обеспечивает не только качественное видеонаблюдение с разрешением 1920x1080 пикселей, но и возможность записи звука. В основе устройства находится матрица с разрешением 2 мегапикселя, обеспечивающая четкое изображение. Функция день/ночь и инфракрасная подсветка с дальностью действия до 30 метров позволяют получать четкие изображения в условиях низкой освещенности и полной темноты. Купольная форма корпуса видеокамеры не только дополняет ее лаконичный и современный дизайн, но и обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Камера не поддерживает карты памяти, что акцентирует внимание на ее основном предназначении как элемента системы видеонаблюдения с использованием облачных или локальных серверов для хранения записей. Обладая весом 0,35 кг, камера Tantos выделяется легкостью и простотой установки. Это устройство идеально подойдет для тех, кто ищет высокую надежность и функции безопасности для своего внешнего пространства.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tantos – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения и прочную конструкцию. Корпус устройства выполнен в стильном белом цвете с высокой степенью защиты IP66, что гарантирует его устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и пыли. Эта камера способна функционировать в широком диапазоне температур от -40 до +60 °C, что делает ее идеальной для использования в различных климатических условиях. Снабженная встроенным микрофоном, камера Tantos обеспечивает не только качественное видеонаблюдение с разрешением 1920x1080 пикселей, но и возможность записи звука. В основе устройства находится матрица с разрешением 2 мегапикселя, обеспечивающая четкое изображение. Функция день/ночь и инфракрасная подсветка с дальностью действия до 30 метров позволяют получать четкие изображения в условиях низкой освещенности и полной темноты. Купольная форма корпуса видеокамеры не только дополняет ее лаконичный и современный дизайн, но и обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Камера не поддерживает карты памяти, что акцентирует внимание на ее основном предназначении как элемента системы видеонаблюдения с использованием облачных или локальных серверов для хранения записей. Обладая весом 0,35 кг, камера Tantos выделяется легкостью и простотой установки. Это устройство идеально подойдет для тех, кто ищет высокую надежность и функции безопасности для своего внешнего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая Tantos TSc-E2FA 3.6-3.6мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый/черный (00-00186908) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...