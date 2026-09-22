Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для организации уличного видеонаблюдения благодаря своим высококачественным характеристикам и современному дизайну. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета и обладает степенью защиты IP66, что обеспечивает устойчивость к пыли и влаге, делая её идеальной для использования в разнообразных погодных условиях. Оснащенная 2-мегапиксельной матрицей, эта камера обеспечивает четкое разрешение 1920x1080 пикселей, что позволяет детализировать изображение и различать мелкие детали. Благодаря функции "День/ночь" и поддержке инфракрасной подсветки, камера уверенно работает в условиях недостаточной освещенности, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Цифровая функция WDR (широкий динамический диапазон) дополнительно улучшает качество изображения при сложных условиях освещения, таких как контровое освещение или резкие перепады яркости. Устройство может работать при экстремальных температурах от -40 до +60 °С, что делает его практичным решением для любых климатических зон. Видеокамера не предусматривает поддержку карт памяти, что подразумевает использование внешних систем хранения данных. Легкий вес нетто в 0,15 кг обеспечивает удобство монтажа и установки без необходимости специальных креплений. Видеокамера HiWatch идеально подходит для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая в себе передовые технологии и надежность бренда.
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Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch Ecoline HDC-B020(B)(3.6MM) 3.6-3.6мм HD-TVI цв. корп.:белый